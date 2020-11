Elezioni USA 2020: l’ultimo sondaggio, la situazione

Secondo l’ultimo sondaggio sulle elezioni USA 2020 il candidato dei democratici alla presidenza degli Stati Uniti Joe Biden godrebbe di un vantaggio ampio, il 6,7 per cento secondo la media di RealClearPolitics. Tutto però dipenderà da una decina di Stati in bilico che con i loro voti elettorali decideranno le presidenziali: ogni Stato ne assegna in proporzione alla propria popolazione, e il candidato che arriverà a 270 andrà alla Casa Bianca. Quattro anni fa, ad assegnare la vittoria a Donald Trump furono Michigan, Wisconsin e Pennsylvania, tre Stati di tradizione democratica in cui Clinton era avanti nei sondaggi, ma che il futuro presidente vinse per 77.744 voti totali (su 13,2 milioni di voti espressi).

I sondaggi stato per stato

Di seguito i sondaggi sulle elezioni Usa 2020 stato per stato sulla base della media di RealClearPolitics aggiornata ad oggi (tra parentesi il numero di grandi elettori che spettano a quel determinato stato).

California (55) Biden 60.7 – Trump 31.0

Texas (38) Biden 46.5 – Trump 47.7

Florida (29) Biden 48.3 – Trump 47.3

New York (29) media non disponibile, Biden in vantaggio

Illinois (20) media non disponibile

Pennsylvania (20) Biden 49.8 – Trump 45.5

Ohio (18) Biden 46.8 – Trump 47.0

Georgia (16) Biden 47.8 – Trump 47.4

Michigan (16) Biden 49.8 – Trump 44.7

Carolina del Nord (15) Biden 47.2 – Trump 47.8

New Jersey (14) Biden 56.3 – Trump 37.3

Virginia (13) media non disponibile, Biden in vantaggio

Washington (12) media non disponibile, Biden in vantaggio

Arizona (11) media non disponibile, Trump in vantaggio

Indiana (11) media non disponibile, Trump in vantaggio

Massachusetts (11) media non disponibile, Biden in vantaggio

Tennessee (11) media non disponibile, Trump in vantaggio

Maryland (10) media non disponibile, Biden in vantaggio

Minnesota (10) Biden 48.0 – Trump 43.7

Missouri (10) media non disponibile, Trump in vantaggio

Wisconsin (10) Biden 50.7 – Trump 44.1

Alabama (9) media non disponibile, Trump in vantaggio

Colorado (9) media non disponibile, Biden in vantaggio

Carolina del Sud (9) media non disponibile, Trump in vantaggio

Kentucky (8) media non disponibile, Trump in vantaggio

Louisiana (8) media non disponibile, Trump in vantaggio

Connecticut (7) media non disponibile, Biden in vantaggio

Oklahoma (7) media non disponibile, Trump in vantaggio

Oregon (7) media non disponibile, Biden in vantaggio

Arkansas (6) media non disponibile, Trump in vantaggio

Iowa (6) Biden 45.8 – Trump 47.2

Kansas (6) media non disponibile, Trump in vantaggio

Mississippi (6) media non disponibile, Trump in vantaggio

Nevada (6) Biden 48.6 – Trump 45.0

Utah (6) media non disponibile, Trump in vantaggio

Nebraska (5) media non disponibile, Trump in vantaggio

New Mexico (5) media non disponibile, Biden in vantaggio

West Virginia (5) media non disponibile, Trump in vantaggio

Hawaii (4) media non disponibile, Biden in vantaggio

Idaho (4) media non disponibile, Trump in vantaggio

Maine (4) media non disponibile, Biden in vantaggio

New Hampshire (4) media non disponibile, Biden in vantaggio

Rhode Island (4) media non disponibile, Biden in vantaggio

Alaska (3) media non disponibile, Trump in vantaggio

Delaware (3) media non disponibile, Biden in vantaggio

District of Columbia (3) media non disponibile, Biden in vantaggio

Montana (3) media non disponibile, Trump in vantaggio

North Dakota (3) media non disponibile, Trump in vantaggio

South Dakota (3) media non disponibile, Trump in vantaggio

Vermont (3) media non disponibile, Biden in vantaggio

Wyoming (3) media non disponibile, Trump in vantaggio