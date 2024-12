Il 2025 tra palco fede e realtà: tutti gli appuntamenti culturali da non perdere

L’Anno Santo, per il quale sono attesi circa 30 milioni di pellegrini in arrivo a Roma, il nuovo Festival di Sanremo targato Carlo Conti, le mostre, i concerti e i film da non perdere. Sarà un 2025 ricco di eventi per il mondo della cultura e degli spettacoli.

Caput mundi

Un evento storico ed eccezionale è ovviamente il Giubileo, con l’apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro in programma il 24 dicembre. “Pellegrini di speranza” è il tema scelto da Papa Francesco per questo anno giubilare, che avrà tra i suoi momenti più simbolici e significativi l’apertura della Porta Santa nel carcere di Rebibbia il 26 dicembre. Poi il 29 dicembre Bergoglio aprirà la Porta Santa di San Giovanni in Laterano. E ancora il 1° gennaio verrà aperta la Porta Santa della Basilica papale di Santa Maria Maggiore, mentre il 5 gennaio sarà aperta quella della Basilica di San Paolo fuori le Mura.

Un appuntamento di portata storica, che si ripete dal 1300, e che è stata anche l’occasione per dare un volto nuovo a Roma, con cantieri e lavori in corso nei punti strategici della città. Nell’arco di tutto il 2025 ci sarà un fitto calendario di celebrazioni e appuntamenti.

Tra gli eventi da non perdere sottolineiamo il Giubileo del Mondo della Comunicazione (24-26 gennaio 2025). L’8 e il 9 febbraio sono previste due giornate dedicate alle Forze armate, di Polizia e di Sicurezza, invece dal 15 al 18 febbraio è in programma il Giubileo degli artisti. A marzo, l’8 e il 9, l’appuntamento sarà dedicato al terzo settore, con il Giubileo del volontariato, mentre a fine mese ci sarà quello dei missionari.

Il mese di aprile si aprirà con il Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità (5 e il 6). Dal 25 al 27 aprile gli eventi per gli adolescenti, mentre il 28 e il 29 ci sarà l’Anno Santo dei disabili. Un mese particolarmente ricco sarà maggio, con il Giubileo dei lavoratori e degli imprenditori e quello delle famiglie. A giugno è previsto il Giubileo dello sport e quello dei sacerdoti. In estate grande attesa per l’Anno Santo degli influencer cattolici e dei giovani. Infine, tra gli eventi previsti per la seconda metà dell’anno, segnaliamo a ottobre il Giubileo dei migranti, a novembre quello dei poveri e a dicembre quello dei detenuti. L’anno giubilare terminerà il 6 gennaio 2026, quando il Pontefice chiuderà la Porta Santa di San Pietro.

Nuova stagione

Cambierà pelle il Festival di Sanremo. Chiusa la stagione Amadeus, che ha portato ad alte vette il Festival della canzone italiana sia in termini di ascolti tv che di vendite discografiche, la palla passa a Carlo Conti. Tra le novità introdotte, il ritorno della categoria delle Nuove Proposte. Ben 30 (troppi) i Big. Il nuovo direttore artistico ha scelto di rimanere nel solco delle ultime edizioni, puntando su artisti che dominano le classifiche come Elodie, qualche quota over di qualità come Marcella Bella e Massimo Ranieri e alcune sperimentazioni cantautorali interessanti come Lucio Corsi.

Questo l’elenco completo dei Big in gara: Achille Lauro, Gaia, Coma_Cose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori Sas, Irama, Clara, Massimo Ranieri, Emis Killa, Sarah Toscano, Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Shablo featuring Guè, Joshua e Tormento, Serena Brancale, Rocco Hunt e Giorgia.

Gemelle della Cultura

La Capitale italiana della Cultura per il 2025 è Agrigento. Sarà senz’altro un anno indimenticabile per la città siciliana, che metterà in mostra il suo ricco patrimonio storico e culturale. Fondata intorno al 581 a.C, nel corso dei secoli ha vissuto l’influenza della dominazione da parte dei romani, degli arabi e dei normanni. Tra le bellezze conosciute in tutto il mondo c’è la meravigliosa Valle dei Templi, uno dei siti archeologici più significativi e affascinanti dell’età antica, patrimonio dell’umanità Unesco. Nel calendario di eventi per il 2025 verrà coinvolta anche Lampedusa e altri comuni circostanti.

Una grande opportunità è anche la Capitale europea della Cultura assegnata a Nova Gorica e Gorizia, due città gemelle e a lungo divise dalla cortina di ferro, che si preparano a festeggiare con un ricco calendario di eventi transfrontaliero. L’altra Capitale europea della Cultura è Chemnitz, in Germania, una città quasi distrutta dal secondo conflitto mondiale.

Tra gli appuntamenti da segnare in agenda per l’anno di Nova Gorica-Gorizia, la celebrazione dei poeti Giuseppe Ungaretti e France Preseren. E ancora la mostra sul genio della Pop Art Andy Warhol e quella dedicata ai disegni che l’artista Zoran Music portò dal campo di concentramento di Dachau.

Concerti da non perdere

Se il mercato dei dischi continua a faticare, i live registrano sempre numeri incoraggianti. Tra i concerti già in programma per il 2025, il tour di Claudio Baglioni nei teatri dal titolo “Piano di volo”, così come quello di Max Pezzali nei palazzetti. Torna alla grande dopo l’incidente Jovanotti, con “Palajova”.

Il clou come da tradizione si ha in estate, con il ritorno negli stadi di Vasco e dei Pinguini Tattici

Nucleari. Riempiranno le grandi arene del calcio come San Siro anche Elodie e Cesare Cremonini. Non mancheranno anche nell’anno che verrà i sold out di Ultimo e Marco Mengoni. Per gli amanti della musica straniera, segnaliamo i Linkin Park a Milano, così come Justin Timberlake e Dua Lipa. A Roma arrivano Alanis Morissette, Sting ed Ed Sheeran.

Appuntamenti in sala

Gli amanti della settima arte si possono preparare per un 2025 davvero ricco e interessante. Tra le pellicole in uscita nel nuovo anno c’è grande attesa, come conferma un sondaggio pubblicato da Fandango, per “Captain America: Brave New World”, il film Marvel in arrivo a febbraio che segnerà il debutto sul grande schermo del successore di Steve Rogers, ossia Sam Wilson interpretato da Anthony Mackie.

Tra le uscite da segnare in calendario anche quella di Tom Cruise con l’ultimo capitolo (almeno per ora) di Mission Impossible, dal titolo “The Final Reckoning”, che spera di invertire gli incassi poco esaltanti ottenuti dal precedente film della saga. Tornano protagonisti i dinosauri con “Jurassic World: La Rinascita”, per la regia di Gareth Edwards, con nel cast Scarlett Johansson.

Per il cinema italiano segnaliamo, tra gli altri, “Queer” di Luca Guadagnino con Daniel Craig, “L’abbaglio” di Roberto Andò, con Toni Servillo e Ficarra e Picone. E ancora “Follemente” di Paolo Genovese, con un cast d’eccezione formato da Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli e Maria Chiara Giannetta, e “La città proibita” di Gabriele Mainetti, con Sabrina Ferilli, Luca Zingaretti e Marco Giallini. Infine, per quanto riguarda le grandi mostre cinematografiche, quella di Venezia si terrà dal 27 agosto al 6 settembre, mentre la Festa del Cinema di Roma è in programma dal 6 al 27 ottobre 2025. Insomma, ce n’è per tutti i gusti.