Vigilia di Natale 2023: supermercati e negozi aperti o chiusi oggi, 24 dicembre

Oggi, domenica 24 dicembre 2023, Vigilia di Natale, i supermercati e i negozi sono aperti o chiusi in Italia? E che orario fanno? Una domanda che si stanno ponendo molti italiani, visto che si entra nel clou delle festività natalizie. C’è chi ha dimenticato qualcosa e vuole rimediare all’ultimo momento per preparare la cena della Vigilia, tradizionalmente a base di pesce, o per il pranzo di Natale di domani. Un’occasione per stare in compagnia di amici e parenti.

C’è da dire innanzitutto che ogni catena e ogni singola amministrazione regionale può scegliere autonomamente cosa fare in queste ricorrenze. E quindi decidere se tenere aperti o chiusi i propri punti vendita. Il consiglio che vi diamo è quindi quello di verificare direttamente in anticipo l’apertura o la chiusura del vostro supermercato o negozio di fiducia, consultando magari il sito o le pagine social della catena, o direttamente recandovi sul posto in cerca di qualche cartello informativo.

Proviamo comunque a fare un po’ il punto della situazione per quanto riguarda la Vigilia di Natale. Esselunga il 24 dicembre ha deciso che tutti i negozi effettueranno l’orario 7.30-20 ad eccezione dei negozi laEsse che seguiranno l’orario 8-20. I punti vendita Iper oggi rimangono quasi tutti aperti dalle 8 alle 20, quindi con un orario leggermente ridotto. Alla vigilia di Natale 2023 i punti vendita Aldi saranno aperti con l’orario standard. Non si può fare un discorso univoco per i Carrefour, perché ogni punto farà orario a sé. Stessa cosa per Bennet, per cui consigliamo di consultare il sito.

Il 24 dicembre, i supermercati MD saranno aperti dalle 8 alle 19, ad eccezione di alcuni punti vendita situati nei centri commerciali che seguiranno gli stessi orari dei centri. I Conad rimarranno per lo più aperti, ma non c’è una linea uguale per tutti. Atteggiamento diverso per Coop, che invece tenderà a chiudere la maggior parte dei suoi punti vendita. Infine molti Pam il 24 dicembre lavoreranno con apertura dalle 8 alle 20. Per tutti gli altri casi ribadiamo il consiglio di verificare direttamente l’eventuale apertura del punto vendita specifico di interesse.

Discorso simile vale per gli outlet, che saranno generalmente aperti alla Vigilia secondo i consueti orari. Vi consigliamo di affrettarvi perché invece domani, 25 dicembre, sarà molto più difficile trovare qualcosa aperto.