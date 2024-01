Vandalizzato il negozio di Chiara Ferragni a Roma: “Bandita e truffatrice”

“Truffatrice” e “bandita” sono le scritte apparse sulle vetrine del negozio di Chiara Ferragni a via del Babuino a Roma.

In questo video è tutto sbagliato. Anche perché a decidere chi è truffatore e chi non lo è, come nel caso di Chiara Ferragni, non è il primo coglione che decide di vandalizzarti casa o – come in questo caso – il negozio. pic.twitter.com/u1cDDHZGBL

— Fran Altomare (@FranAltomare) January 1, 2024