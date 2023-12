Santo Stefano 2023: supermercati e negozi aperti o chiusi oggi, 26 dicembre

Quali sono i supermercati e i negozi aperti o chiusi oggi, 26 dicembre 2023, in occasione di Santo Stefano? Se ieri, a Natale, era praticamente tutto chiuso, per rispettare il giorno di festa e concedere un po’ di riposo ai propri lavoratori, oggi è più facile trovare qualcosa aperto. Vediamo insieme la situazione.

A Santo Stefano i negozi Esselunga saranno chiusi, proprio come a Natale e a Capodanno. A fare eccezione saranno solo i piccoli supermercati laESSE di Milano e Roma che invece saranno aperti. Aperti regolarmente oggi i punti vendita di Il Gigante. Negozi e supermercati Iper il 26 riprenderanno l’orario consueto. Aldi vedrà l’apertura di tutti i punti vendita con l’orario domenicale.

Per quanto riguarda i Carrefour non ci sono indicazioni univoche per tutta Italia, così come Conad. Il consiglio che vi diamo è quindi quello di verificare direttamente in anticipo l’apertura o la chiusura del vostro supermercato o negozio di fiducia, consultando magari il sito o le pagine social della catena, o direttamente recandovi sul posto in cerca di qualche cartello informativo. D’altronde ogni catena ha autonomia su queste decisioni.

Per Coop a rimanere aperti saranno i punti vendita nelle stazioni ferroviarie e alcuni selezionati negozi nelle zone turistiche, con orari speciali. Chiusi i negozi MD. Il giorno di Santo Stefano (26 dicembre) saranno solo alcuni i punti vendita Pam aperti. La situazione degli Outlet Village è variegata, con alcuni aperti e altri chiusi. Ecco l’elenco completo: