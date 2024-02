Roma, bimba di 2 anni e nonna aggredite dai cani di famiglia. La piccola è grave

Ad Anguillara Sabazia, vicino Roma, due cani, di cui un Pastore tedesco, hanno aggredito una bambina di due anni e sua nonna. I cani sono di proprietà dell’anziana signora. La bimba è stata elitrasportata dal 118 presso Policlinico Gemelli in prognosi riservata. La piccola ha lesioni multiple a viso e arti. Intubata e ventilata, è in sedazione profonda, ricoverata in prognosi riservata in terapia intensiva pediatrica. L’anziana è stata trasportata presso l’ospedale San Camillo dove è stata sottoposto a un intervento chirurgico al braccio sinistro morso dagli animali. Dalle prime ricostruzioni, la nonna stava tenendo in braccio la piccola quando è avvenuta l’aggressione.

I fatti sono avvenuti a casa dei nonni della bambina che l’accudivano mentre i genitori erano a lavoro. Sul posto carabinieri di Bracciano, carabinieri forestali, polizia locale, vigili del fuoco e sanitari. I cani sono stati messi in sicurezza e sono in corso le operazioni di recupero in corso.

Non si conosce ancora la dinamica dell’accaduto e che cosa possa aver portato i cani all’aggressione. “Si tratta di cani di famiglia, abituati alla convivenza con l’uomo, bisogna capire come possa essere successo. Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia colpita da questo tragico evento, che segue di pochi giorni la terribile uccisione di un uomo da parte di tre rottweiler nel bosco di Manziana” ha detto Angelo Pizzigallo, sindaco di Anguillara Sabazia.