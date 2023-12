Padova, in chiesa appare il cartello: “Non date l’elemosina ai mendicanti”

“I fedeli sono pregati di non dare l’elemosina ai mendicanti in chiesa e nemmeno nei dintorni”. È lo sconcertante messaggio comparso nella bacheca di una chiesa di Padova, poco prima di Natale. Si tratta della chiesa dell’Adorazione eucaristica perpetua, nel centro della città patavina. A riportarlo è il Mattino di Padova, a cui don Albino Bizzotto, presidente dell’associazione Beati costruttori di pace, si è detto “scandalizzato” per l’episodio. “Mi dispiace che sotto Natale non ci sia posto per i poveri in chiesa”, ha detto.

L’Opera dell’Adorazione eucaristica si è difesa sostenendo di non aver bandito l’elemosina ma la pratica dell’accattonaggio molesto. “Essendo una chiesa sempre aperta e non una parrocchia, gli accattoni gravitano intorno al luogo di culto a tutte le ore e non solo durante le occasionali funzioni religiose, anche di notte. Questo ha portato problemi anche ai commercianti della zona che si sono lamentati per la presenza costante di gente che chiede l’elemosina”, ha dichiarato una referente dell’opera.

Di diverso avviso don Albino Bizzotto. “I poveri meritano attenzione soprattutto in questi giorni. Certo, va individuato l’opportunismo, ma non agire in modo generalizzato precludendo ai bisognosi la carità”.