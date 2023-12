Morto Luciano Bifulco, noto imprenditore delle carni

Un fulmine a ciel sereno, considerando che fino a sabato sera aveva lavorato normalmente nel suo locale. È morto all’improvviso Luciano Bifulco, noto imprenditore delle carni. Erede di una famiglia di macellai, era riuscito in pochi anni ad espandere l’attività acquisendo una vastissima clientela e consolidando un brand famoso in tutt’Italia. Il suo quartier generale di Ottaviano era molto di più di una semplice braceria: un ristorante a tutto tondo nel quale i pregiati tagli bovini rappresentavano solo il cuore dell’offerta.

Aveva infatti ampliato la sua attività concentrandosi sulla cantina, con la presenza di prestigiose etichette. Il decesso dell’imprenditore quarantenne è avvenuto all’ospedale di Nola. Non ancora del tutto chiare le circostanze. In corso le indagini, che si avvarranno delle immagini delle telecamere a circuito chiuso all’interno dei locali di lavorazione. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.