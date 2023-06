A che ora iniziano i funerali di Silvio Berlusconi: l’orario della Messa

A che ora iniziano i funerali di Silvio Berlusconi, morto lo scorso lunedì 12 giugno all’età di 86 anni? I funerali di Stato saranno celebrati oggi, mercoledì 14 giugno 2023, alle ore 15 nel Duomo di Milano. A celebrarli sarà l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. Alle esequie prenderanno parte tantissime autorità, in primis il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Premier Giorgia Meloni e i vari ministri. Ma non solo. Prevista la presenza anche di tanti personaggi del mondo dello spettacolo, dell’imprenditoria e dello sport. In piazza, molto probabilmente, si presenteranno tantissimi cittadini, elettori e non dell’ex Premier.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora iniziano i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, ma dove vederli in diretta tv e live streaming? Le esequie dell’ex Presidente del Consiglio si svolgeranno al Duomo di Milano oggi, mercoledì 14 giugno 2023, alle ore 15. Tutte le principali testate italiane (e non solo) seguiranno le celebrazioni con diretta tv e speciali. In particolare si potrà seguire tutto su Rai 1, Canale 5 e i Tg come SkyTg24, TgCom e RaiNews 24. Non solo tv. Sarà possibile seguire il funerale anche in live streaming tramite le varie piattaforme come RaiPlay.it, Mediaset Infinity e i siti dei TG.