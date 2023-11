Filippo Turetta aveva premeditato l’omicidio di Giulia? Sul computer ricerche sui kit di sopravvivenza

Filippo Turetta aveva premeditato l’omicidio di Giulia Cecchettin?

Filippo Turetta aveva premeditato l’omicidio di Giulia Cecchettin? È quello che stanno tentando di capire gli inquirenti alla luce anche di alcune scoperte fatte sul computer del 22enne, arrestato questa mattina in Germania dopo una fuga di una settimana.

Secondo quanto rivela il Corriere della Sera, infatti, Turetta aveva cercato su Google come reperire kit di sopravvivenza in montagna, ma anche percorsi, mappe e tracciati del Tirolo.

Non è chiaro, sottolinea il quotidiano, a quando risalgano queste ricerche ma tutto lascia pensare che quantomeno la fuga e la lontananza da casa fossero premeditati.

Si spiegherebbero, così, anche i movimenti del ragazzo a bordo della sua auto, una Fiat Punto nera a metano targata FA015YE. Il giovane, dopo essersi sbarazzato del corpo della sua ex fidanzata, ha infatti fatto un giro molto largo per raggiungere prima l’Austria, dove era stato avvistato per l’ultima volta mercoledì, e poi la Germania dove è stato arrestato questa mattina.

Intanto è emerso, secondo quanto racconta il Corriere Veneto, che le telecamere di un distributore automatico hanno immortalato Filippo Turetta mentre faceva benzina.

Quando il titolare della stazione di servizio ha aperto l’impianto, qualche giorno dopo, tra le banconote ne avrebbe trovata una da 20 euro con alcune macchie simili a sangue.