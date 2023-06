Attraversano i binari e vengono travolti dal treno: ucciso un 25enne, ferito l’amico

Hanno attraversato i binari per andare al “bancomat a prelevare”, ma sono stati travolti dal treno. Un ragazzo di 25 anni è morto, l’amico 23enne è invece rimasto ferito. Secondo quanto riporta Leggo, i due giovani, entrambi sono di Legnago, in provincia di Verona si trovavano a Mestre all’altezza del Vega, nella notte tra sabato 24 e domenica 25 giugno attorno a mezzanotte e mezza quando sono stati travolti dal treno. Sul posto Suem, Vigili del Fuoco e Polfer. Il giovane sopravvissuto avrebbe dichiarato che volevano andare a prelevare contanti a uno sportello bancomat dall’altra parte della ferrovia. Indagini in corso per chiarire la dinamica.

Il treno era partito da Venezia, i due ragazzi hanno attraversato il binario (il primo) in un punto distante cento metri da un sottopasso, all’altezza dello “Scafoclub”. I vigili del fuoco hanno dovuto tagliare un cancello per arrivare prima su luogo dell’incidente.