In un momento nel quale siamo tutti chiamati a una maggiore consapevolezza nei comportamenti e nelle conseguenze che essi hanno sull’ambiente, suscita particolare interesse la proposta di PetZolla, che sta modificando la vita dei nostri amici a quattro zampe.

La scelta è “green” nel vero senso della parola, trattandosi di una traversina ecologica di vero prato, trattato in modo naturale e atossico, e consegnata a casa in una scatola di cartone cerato 100% riciclabile. Disponibile in formato standard o XL, la traversina può essere ordinata online e viene consegnata direttamente a casa, gratuitamente, fornendo ai nostri amici una modalità nuova per lo svago, per il training, per i cuccioli che i primi mesi non possono uscire, per i cani con problemi motori o semplicemente per toelettatura (dalle recensioni positive emerge l’ottimo trattenimento di odori).

PetZolla non deve sostituire la passeggiata del cane, bensì, vuole dare ad ogni persona la possibilità di avere un piccolo vero prato, il meglio per il proprio amico a quattro zampe. In particolare fa al caso di chi ha un cucciolo, magari appena vaccinato, o per fare del training in modo semplice, istintivo e naturale.

Il prodotto è pensato per i cuccioli incontinenti, per chi ha cuccioli che faticano a muoversi per via dell’artrosi, per quelli che non vogliono saperne proprio di uscire in strada durante le intemperie, per quelli che hanno cani con handicap e per chiunque viva in un appartamento, senza la possibilità di uscire tutti i giorni.

Una soluzione molto utile per gli anziani o per chi comunque ha difficoltà a uscire con regolarità e non vuole privare del contatto con l’erba il proprio cucciolo. Il fondo della scatola è cerato, per evitare perdite. Insieme a PetZolla è disponibile anche PetFrame: una cornice in legno, realizzata artigianalmente, in cui riporre la scatola di cartone alla consegna. Questo per mantenere un design suggestivo del proprio ambiente domestico.

