Lo yogurt Müller ora viene proposto nei nuovi vasetti eco-sostenibili in Destopot

Müller continua ad investire nell’innovazione tecnologica e di prodotto negli yogurt lanciando il nuovo vasetto eco-sostenibile da 500 grammi realizzato in Destopot, destinato a sostituire le confezioni oggi in commercio.

La novità proposta da Müller, coerentemente con l’attenzione aziendale verso i temi ambientali, rappresenta un importante passo in avanti nella direzione di un’offerta sempre più sostenibile. Il Destopot, infatti, è un materiale composito ottenuto rivestendo un sottile involucro interno di plastica con uno esterno in cartoncino.

Questa soluzione garantisce un duplice e concreto vantaggio in termini di minor impatto sull’ambiente. In primo luogo, a differenza dei cosiddetti poliaccoppiati, plastica e cartoncino sono facilmente separabili nel post-consumo, agevolando così il loro corretto smaltimento nei rifiuti domestici.

Il Destopot, inoltre, rende possibile ridurre del 60% il contenuto di plastica rispetto all’attuale vasetto da 500 g., senza peraltro compromettere gli indispensabili requisiti di sicurezza igienica, stabilità e resistenza meccanica.

A riprova di un’innovazione guidata da una genuina attenzione verso i temi della sostenibilità e pienamente in linea con gli elevati standard qualitativi propri del marchio Müller, il vasetto eco-sostenibile in Destopot andrà a sostituire l’attuale su tutta l’offerta Müller nel formato da 500 g: Müller Bianco Crema di Yogurt, Müller Bianco Zero, Müller Yogurt Cremoso Fragola, Müller Yogurt Cremoso Ciliegia, Müller Yogurt Cremoso Cocco, Müller Yogurt Cremoso More&Lamponi, Müller Yogurt Cremoso Pesca&Albicocca, Müller Yogurt Cremoso Stracciatella, Müller Yogurt Cremoso Nocciola, Müller Yogurt Cremoso Vaniglia e Müller Yogurt Cremoso Caffè.

