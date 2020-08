SixthContinent: l’e-commerce che apprezza il bio

Scegliere di inserire il bio nella nostra vita non è una scelta da poco: ci permette di essere consapevolmente dalla parte della nostra salute e dell’ambiente. Chi si avvicina al bio lo fa probabilmente per vedere dei miglioramenti repentini a livello di salute. E’ l’esempio di chi sceglie dei prodotti ecobio per la cura della pelle. Infatti, la nostra pelle è fondamentale ed è ciò che ci mette in contatto con l’esterno e, al tempo stesso, ci protegge da quello che potrebbe nuocerci. È proprio sulla pelle che si accumulano polvere e germi che, mischiandosi al sudore e al sebo prodotto dalla stessa, alterano l’equilibrio della sua superficie. Scegliendo dei prodotti bio, si riesce a detergerla, a purificarla e a idratarla a fondo senza irritarla, proteggendo il suo strato idrolipidico naturale. I prodotti da utilizzare per la cura della nostra persona vanno scelti con attenzione, in base alle nostre esigenze e prestando attenzione all’INCI, soprattutto se siamo soggetti allergici. Proprio per rispondere ai bisogni della persona e dell’ambiente, molti negozi fisici e/o online hanno scelto di introdurre nei propri cataloghi prodotti ecobio. Una scelta dettata non dal bisogno di adattarsi a una moda, ma dalla volontà di farne un vero e proprio stile di vita, per sé e per gli altri.

SixthContinent: linee bio ed e-commerce a portata di tutti

Molti sono gli e-commerce interessati al green e al mondo del bio. Uno di questi è SixthContinent che unisce l’interesse per la qualità a quello per il green. Infatti, sull’e-commerce sono presenti presenti brand con linee bio dalla comprovata qualità. Inoltre, SixthContinent ha lanciato una propria iniziativa #green alla fine del 2019. Oltre alla possibilità di ottenere shopping card con cui comprare prodotti bio legati alla cura della persona, della casa e alla cosmesi, SixthContinent permette di acquistare Card Treedom. Grazie all’impegno di Treedom è possibile piantare degli alberi in tutto il mondo e seguirne i progressi. Al momento la Foresta di SixthContinent è popolata da 2500 alberi e i numeri crescono costantemente. L’iniziativa, infatti, è stata molto apprezzata per la sua validità ambientale.

SixthContent: cos’è e perché usarlo?

SixthContinent è una realtà presente sul nostro territorio da ormai diversi anni. Lo shopping online è sempre più apprezzato per la sua convenienza e la sua praticità: l’e-commerce di SixthContinent permette uno shopping online veloce grazie a una piattaforma mobile-friendly e dall’utilizzo semplice e immediato. Oltre al beneficio di una piattaforma intuitiva, gli utenti possono avere accesso a prezzi vantaggiosi e a Shopping Card digitali utilizzabili sia online che nei negozi fisici. Si può avere accesso a moltissimi brand e a un numero sempre diverso di prodotti afferenti a linee bio e che coprono sia la cura della persona che quella della casa. Grazie alle Shopping Card digitali è possibile acquistare in serenità senza dover cercare nella propria città o in città limitrofe i prodotti che, di volta in volta, sono necessari a noi e alla nostra famiglia, senza dimenticare il forte impatto che la scelta del bio avrà sul Pianeta

Potrebbero interessarti Disastro ambientale a Mauritius, la petroliera arenata si è spezzata in due Disastro ambientale a Mauritius, una “marea nera” di benzina avanza nelle acque cristalline dell’isola Artico canadese, collassata l’ultima piattaforma di ghiaccio intatta