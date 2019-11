Il pesce con la faccia umana: il video diventa virale e fa il giro del mondo

Nel villaggio di Maio, nel Kunming, capoluogo della provincia dello Yunnan, nella Cina Meridionale, è stato avvistato un pesce strano, la cui faccia sembra assumere i tratti di quella umana. La testimonianza arriva da una donna, che, mentre era intenta a passeggiare in riva al piccolo lago che nasce nel villaggio, si è vista spuntare davanti l’animale.

La donna ha subito iniziato a riprendere la scena, per poi pubblicare sui social un post in cui si vede nitidamente il pesce dalla “faccia umana”. Le immagini impressionanti sono finite su Weibo – noto social network molto utilizzato soprattutto nei paesi orientali – e hanno colpito il web, facendo il giro del mondo intero.

Nel video si vede il grosso pesce nuotare verso la riva del lago, dove si trova la donna. Dall’acqua spunta la testa dell’animale, che assomiglia in modo sorprendente a quella di un uomo. In realtà sono le macchie presenti sulla testa del pesce a far sì che, per uno strano effetto ottico, quel pesce sembra avere il volto di una persona.

I punti scuri sembrano due occhi, mentre le linee che si stendono lungo la testa sembrano un naso e una bocca. Insomma, il pesce era un pesce normale, di umano c’è solo la fantasia di chi guarda l’animale e vede nelle sue sembianze qualcosa che non c’è.

Potrebbero interessarti Le associazioni di Taranto a Conte: “Chiudete l’ex Ilva, un piano per salvare città e lavoratori c’è” Il grido di Milena, abitante del quartiere a ridosso dell'Ilva a TPI: "Aiutateci, Tamburi e i nostri figli stanno morendo" | VIDEO La mamma di un bambino vittima dell’ex Ilva a TPI: “Combattiamo per tutte le madri accanto ai loro figli nei letti d’ospedale” | VIDEO