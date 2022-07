Gli iceberg della Groenlandia hanno perso 6 miliardi di tonnellate d’acqua al giorno

Sei miliardi di tonnellate d’acqua, quello che serve per riempire 7,2 milioni di piscine olimpioniche. Questo è quanto hanno perso al giorno gli iceberg in Groenlandia tra il 15 e il 17 luglio a causa del caldo, specialmente a nord-ovest. In questi giorni la temperatura si mantiene sui 15,5 gradi, cioè cinque gradi in più rispetto al normale in questo periodo. A fornire questi dati è il Centro nazionale statunitense per i dati su neve e ghiaccio (Nsidc).

La paura degli scienziati è che si possa ripetere lo scioglimento record del 2019. In quell’occasione, 532 miliardi di tonnellate di ghiaccio si sono sciolte in mare causando anche un innalzamento dei mari di 1,5 millimetri, per sempre. “Lo scioglimento del nord di quest’ultima settimana non è normale, se si considerano i 30-40 anni di medie climatiche”, ha detto Ted Scambos, ricercatore dell’Nsidc dell’Università del Colorado. Ha anche spiegato che questo evento ha rappresentato un picco.

Se si sciogliesse tutto il ghiaccio della Groenlandia, il livello del mare, in ogni parte del pianeta, si alzerebbe di 7,5 metri. Questo uno dati spaventosi che riguarda lo scioglimento dei ghiacciai.