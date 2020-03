eCooltra: un milione di scooteristi “green” sulle strade italiane

eCooltra, azienda leader nel settore della scooter-sharing mobility 100% green, ha raggiunto la ragguardevole quota di un milione di utenti, dopo soli quattro anni dal suo arrivo in Italia.

Sbarcata nel Bel Paese nel marzo 2016, è stata la prima azienda ad avviare il servizio di scooter-sharing elettrico, nelle città di Milano e Roma.

Oggi ha quasi decuplicato la flotta e mette a disposizione dei propri utenti oltre 2.000 e-scooter: il suo successo, oltre a testimoniare il cambiamento degli stili di vita delle persone, contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente riducendo le emissioni di CO2 all’interno delle grandi città.

Un percorso di crescita che ha visto, nel tempo, ampliare le aree urbane in cui liberamente circolare a bordo di un eCooltra includendo anche le periferie, siglare importanti partnership fra cui, l’ultima in ordine di tempo con l’AS Roma con l’obiettivo di promuovere e incoraggiare la mobilità sostenibile dei tifosi e degli appassionati di sport.

Il traguardo di 1.000.000 di utenti registrati significa che, dal suo esordio, eCooltra ha contribuito al risparmio di ben 3.000 tonnellate di CO2 emesse nell’aria delle 6 città europee in cui opera1 percorrendo un totale di 12.500.000 corse effettuate a bordo dei 7.400 e-scooter totali, percorrendo 40.000.000 di KM tutti … a zero emissioni!

Un successo che testimonia, anche, il progressivo cambiamento degli stili di vita delle persone, sempre più sensibili alla salvaguardia dell’ambiente e alla qualità dell’aria che si respira nelle grandi città.

Potrebbero interessarti Effetto Greta sullo scalo di Heathrow: "Niente espansione dell’aeroporto" Antartide, nuovo caldo record, superati i 20 gradi: le terribili immagini delle isole senza neve Accordo tra Helbiz e Live Nation Italia: la smart mobility è rock

Come afferma Enrico Pascarella, Italy Regional Manager B2C di Cooltra Group: “La sharing mobility è un fenomeno che è rapidamente cresciuto anche in Italia e ha conquistato la fiducia di un numero sempre maggiore di utenti. eCooltra si conferma parte attiva nell’innesco di quel virtuoso processo che sempre più sta portando le persone verso una mobilità responsabile e sostenibile contribuendo alla riduzione del traffico e a migliorare la qualità dell’aria. In particolare, la mobilità elettrica su due ruote è evidente che sia fra le favorite in quanto è il modo più sostenibile, flessibile, economico e rapido per spostarsi in

città senza stress..”

Per celebrare questo importante traguardo, eCooltra ha in programma una serie di iniziative dedicate ai propri utenti: partirà nelle prossime settimane un contest online dedicato esclusivamente a loro, che permetterà di accumulare crediti bonus per un utilizzo ancora più smart degli scooter elettrici a Milano, Roma e in tutte le altre città europee dove il servizio è presente.