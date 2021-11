La crisi climatica colpisce molto di più le donne

Il cambiamento climatico colpisce donne e uomini in modo diverso, una realtà figlia delle disuguaglianze sociali e di genere e certificata dalle Nazioni Unite. In particolare nei Paesi economicamente meno sviluppati, gli eventi meteorologici estremi associati ai cambiamenti climatici, come siccità e inondazioni, hanno maggiori effetti sulle persone più vulnerabili, molte delle quali sono donne. Delle oltre 125 milioni di persone che necessitano di assistenza umanitaria, più del 75 per cento è costituito da donne o minori. Non solo: il 70 per cento degli 1,3 miliardi di indigenti del mondo è donna. La soluzione alla crisi climatica ha molto a che fare con l’equità di genere.

Continua a leggere sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui