Pulisce la spiaggia con paletta e bustine: il commovente gesto del bambino di Castellammare

Un bambino di 7 anni di Castellammare di Stabia – comune in provincia di Napoli – ha ripulito la Calcina, una spiaggia pubblica locale, “armato di palettina” e bustina alla mano. A darne notizia la madre che sul gruppo Facebook “Sei stabiese D.O.C se…” ha postato una fotografia con la didascalia nella quale racconta la storia del bambino – che descrive “molto arrabbiato e deluso – e conclude: “Io come madre da sempre sensibilizzo i miei figli alla cura dell’ambiente affinché siano civili e non diventino i zozzoni di domani!”.

Il post è stato immediatamente condiviso dagli utenti del gruppo e ha fatto il giro del web ricevendo i complimenti di alcuni esponenti politici locali. Tra cui il Consigliere Regionale del sole che ride Francesco Emilio Borrelli e Marilena Schiano Lo Moriello, responsabile dei Verdi di Castellammare, che hanno spiegato: “La Calcina è una spiaggia pubblica e purtroppo è perennemente sporca a causa dell’inciviltà di molte persone. Molti fumatori hanno la cattiva abitudine di fumare a riva di mare e di spegnere poi la sigaretta nella sabbia e di abbandonarla li, che poi andrà finire in mare. Bisognerebbe quanto meno utilizzare un portacicche per non inquinare la spiaggia con i mozziconi, se non si fumasse affatto, dato che le spiagge sono luoghi pubblici con una forte presenza di bambini, sarebbe anche meglio”.

Per poi lodare direttamente il bambino di Castellammare: “Ci si lamenta tanto che si hanno a disposizione poche spiagge pubbliche e poi quelle poche che si sono vengono ridotte a delle pattumiere, invece dovremmo tutelarle e salvaguardarle prendendocene cura. Quello del bambino è stato un gesto molto bello che speriamo possa sensibilizzare tanti adulti ad essere più civili e a prendersi cura del patrimonio pubblico, dobbiamo rispettare l’ambiente e salvaguardare le spiagge ed il mare che sono beni preziosi”.

Secondo quanto riportato da diversi media locali il consigliere comunale Andrea Di Martino ha inoltrato al sindaco del comune stabiese la richiesta “di conferire al piccolo, un encomio solenne quale esempio di cittadinanza responsabile e consapevole”.

