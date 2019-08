Terremoto oggi Parma 13 agosto 2019 | Magnitudo | Epicentro | News

Una scossa di terremoto è stata registrata in provincia di Parma intorno alle 13.20 di oggi, martedì 13 agosto 2019. La magnitudo è di 3.9 e l’epicentro è localizzato a 5 chilometri di Borgo val di Taro, sull’Appennino parmense, a una profondità da 7 chilometri. Lo riferisce il sito dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia).

La scossa è stata avvertita anche in Toscana, nella zona della Versilia in provincia di Massa Carrara, e in Liguria, nella zona della Lunigiana in provincia di La Spezia.

Sui social diverse persone stanno segnalando di aver avvertito una scossa abbastanza forte in quella zona.

Terremoto oggi in Italia: tutte le scosse in tempo reale | 13 agosto 2019