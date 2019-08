Sondaggi politici oggi 5 agosto: 7 italiani su 10 sono pro Tav

Sondaggi politici: La Tav, la linea ferroviaria Alta Velocità Torino-Lione, continua a spaccare l’opinione pubblica. E il governo. Sette italiani su 10 sono pro Tav. Il consenso è alto anche tra gli elettori M5s. Lo rivela un sondaggio di Demos per Repubblica, che analizza sia la Tav che l’altra questione che infiamma il governo: l’autonomia differenziata. In entrambi i casi il consenso è grande. Per quanto riguarda la Tav, il 70 per cento degli intervistati ha espresso una valutazione positiva con voto superiore al 6.

Il 26 per cento degli intervistati dei sondaggi politici oggi giudica invece la Tav non positiva.

Per quanto riguarda il consenso sull’Autonomia differenziata, il sondaggio mostra come il 60 per cento degli intervistati sia a favore del progetto. Notevoli però le differenze da regione a regione.

Nel nord-est gli intervistati a favore sono poco meno di 9 su 10, mentre al centro e al sud le percentuali scendono. Il tema delle autonomie trova consenso minore tra gli elettori del Pd, non troppo entusiasti neanche della Tav. Secondo l’analista Ilvo Diamanti, che ha condotto il sondaggio per Repubblica, le opinioni negative su Tav e autonomia sono da leggersi come un modo per contrastare la Lega.

I sondaggi inoltre mostrano come gli elettori di Lega e Forza Italia siano molto affini nei loro giudizi, e siano i principali sostenitori di questi due temi.

“Appare evidente la distanza fra le opinioni degli elettori e le scelte dei leader. Fra il sentimento sociale e il dibattito in ambito politico. Quasi si trattasse di due mondi diversi. Largamente in-comunicanti. Difficile, altrimenti, attendersi un consenso così ampio verso la TAV anche fra gli elettori del M5s”, scrive Diamanti.