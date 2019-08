Sesso con la mamma del mio migliore amico: ora sono innamorato di lei

Un ragazzo ha fatto sesso con la mamma del suo migliore amico, ma ora si è innamorato della donna e non sa come dirlo al suo coetaneo.

A raccontarlo al quotidiano britannico The Sun è un giovane di 22 anni, il quale, ora, non sa più come gestire la relazione peccaminosa dal momento che è innamorato della donna.

Questo il racconto completo.

Sono andato a casa del mio migliore amico il mese scorso per uscire con lui come facciamo quasi tutte le sere. In quell’occasione, però, mi sono dimenticato che qualche giorno prima mi aveva avvisato che sarebbe andato via per qualche giorno.

Abbiamo entrambi 22 anni.

Così, quando ho bussato alla porta di casa, sua madre, un’affascinante signora di 40 anni, mi ha aperto la porta.

Mi ha invitato a entrare nell’appartamento dicendomi che si trovava da sola dal momento che il figlio era partito e il marito era andato in un pub con gli amici.

Ha aperto una bottiglia di vino e abbiamo iniziato a bere e chiacchierare. Lei ha iniziato a flirtare con me e io sono stato al gioco. So che sarei dovuto andare subito via, ma non ho saputo resistere.

Poco dopo, ci siamo ritrovati sul divano e abbiamo cominciato a baciarci.

Abbiamo cominciato a fare sesso, anche se io ero terrorizzato dal fatto che il marito potesse rientrare da un momento all’altro. Nonostante questo è stato il miglior sesso della mia vita. Ora, una volta a settimana, ci vediamo a facciamo l’amore.

Mi sono innamorato di lei e non riesco a fare a meno di vederla anche se so che sto tradendo la fiducia del mio amico. Vorrei confessargli che mi sono innamorato di sua madre, ma temo non capirebbe. Io, però, non intendo rinunciare a questa relazione.

