Estrazione Superenalotto | Oggi 27 luglio 2019 | Lotto | Ultima | Numeri vincenti

ESTRAZIONE SUPERENALOTTO – Questa sera, sabato 27 luglio 2019, alle ore 20 sono stati estratti i numeri vincenti della 90esima estrazione del Superenalotto del 2019, il gioco del Lotto che appassiona milioni di italiani. In palio un jackpot record, il più alto al mondo.

Qualcuno è finalmente riuscito a fare 6 e a portare a casa l’intero montepremi? Scoprite con noi se siete voi i fortunati vincitori! Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, 27 luglio 2019:

ESTRAZIONE SUPERENALOTTO | OGGI 27 LUGLIO 2019 | NUMERI VINCENTI

13 40 80 78 33 61

Numero Jolly: 66

Numero SuperStar: 51

Estrazione Superenalotto | Come si gioca?

Come si gioca al Superenalotto? I giocatori devono scegliere sei numeri compresi tra 1 e 90. In palio vari premi a seconda di quanti numeri fra quelli estratti vengono indovinati. Le estrazioni del SuperEnalotto avvengono di norma (sono previste eccezioni in caso – ad esempio – di giorni festivi) il martedì, il giovedì e il sabato sera.

Si può giocare al SuperEnalotto con 1 euro e ci sono premi anche per chi indovina soltanto due numeri principali. Ci sono premi di valore maggiore per i giocatori che indovinano più numeri, e chiunque indovini tutti i sei numeri principali estratti vincerà una quota del jackpot.

COME SI GIOCA AL LOTTO

In caso di mancata vincita, il jackpot va in rollover e si accumula.

Durante ogni estrazione Superenalotto viene estratto anche un numero Jolly fra le restanti 84 sfere. Ciò fornisce ai giocatori che hanno indovinato cinque numeri principali la possibilità di aumentare la propria vincita se riescono ad indovinare anche il Jolly.

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Non sottovalutare il problema. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

