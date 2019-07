“A 43 anni ho fatto sesso selvaggio a Ibiza con un toy boy davanti a mia figlia. Lei ora è sotto shock”

Sesso con toy boy: il racconto di una madre

Sesso con un toy boy a 43 anni. Sulle pagine del quotidiano britannico The Sun, una donna ha raccontato tutte le sue difficoltà dopo il divorzio dal marito. La signora, di 43 anni, è caduta in un vortice di tentazioni che l’ha portata a fare sesso con diverse persone, senza più riuscire a costruire un rapporto stabile.

In particolare, una recente esperienza capitata a Ibiza ha scosso sia lei sia sua figlia.

Ecco il racconto completo.

“Sono inorridita. Ho 43 anni e ho divorziato tre anni fa dopo che mio marito mi ha tradito con due donne.

Quando sono stata invitata a una festa di addio al nubilato a Ibiza, non ci ho pensato due volte e sono andata. Eravamo in 12, dai 20 ai 47 anni, compresa mia figlia, che ha 22 anni. La prima sera abbiamo raggiunto il bar dell’hotel e ho iniziato a bere parecchio.

Un ha iniziato a ridere e scherzare con me, poi mi ha offerto da bere. Deve aver avuto circa 30 anni: mi ha detto che stavo benissimo, che non dimostravo la mia età. Io adoro adoro uscire con i giovani.

Quella notte sono andata davvero fuori di testa. Ho finito per fare sesso con questo ragazzo nel parco dell’hotel (non potevamo andare in camera mia perché la condividevo con mia figlia).

Il giorno dopo mi sono alzata con i postumi della sbornia, imbarazzata, e ho promesso a me stessa che mi sarei comportata meglio quella sera. Ma, non appena ho iniziato a bere, non vedevo l’ora di tornare da quel ragazzo.

Così ci siamo incontrati di nuovo e abbiamo rifatto sesso, stavolta sulle scale posteriori dell’hotel. La mattina vidi che mia figlia stava piangendo: mi ha detto che mi aveva vista fare sesso col ragazzo. Mi ha fatto sentire male.

Il giorno dopo siamo tornati a casa ma penso che tutti i miei amici stiano ridendo di me alle mie spalle. Peggio ancora, mia figlia deve essere disgustata da me.

Cosa ho di sbagliato? È come se non riuscissi ad aiutare me stessa. Mi sembra di ripetere lo stesso schema con ragazzi diversi e, dopo il divorzio, non riesco a instaurare una relazione stabile”.

“Ho fatto sesso a tre con l’amico del mio fidanzato: ora non riesco a dimenticare l’altro”

“Ho mollato il mio fidanzato dopo aver scoperto un paradiso di sesso con uno sportivo tutto muscoli”