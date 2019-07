Sondaggio politico oggi la 7 | Quarta Repubblica | Tecné | Swg | Tgla7 | Sondaggi Mentana | Matteo Salvini | Lega | Sondaggi politici oggi

Sondaggio politico oggi la 7 | Quarta Repubblica | Un nuovo sondaggio condotto da Tecné per Quarta Repubblica, in onda il lunedì sera su Rete Quattro, rivela che la Lega è sempre più vicina alla soglia del 40 per cento. Dalle Europee del 26 maggio a oggi guadagna addirittura 3 punti percentuali, arrivando al 37,8 per cento (dai 34,3 per cento).

Si conferma al secondo posto il Partito democratico, con il 23,4 per cento, il leggero aumento rispetto al 22,7 per cento delle Europee. Ancora un calo per il M5s, che dal 17,1 per cento di maggio cala al 16,9.

Si assottiglia la forbice tra Fratelli d’Italia e Forza Italia: il partito di Giorgia Meloni sale al 6,9 per cento, mentre quello di Silvio Berlusconi scende al 7,7 per cento, rispetto all’8,8 delle elezioni Europee.

Sondaggi politici oggi | Sempre a Quarta Repubblica il giornalista ed ex parlamentare Daniele Capezzone sostiene che il caso di Carola Rackete abbia fatto guadagnare grande consenso a Salvini. “Un’altra settimana così e Salvini arriva al 50 per cento. Ci sono 5 deputati della Repubblica che quando sta per avvenire la violazione stanno muti. Io non li riconosco come deputati della Repubblica”, ha detto riferendosi ai deputati imbacati sulle navi delle ong.

Sondaggio politico oggi la 7 | Nella stessa giornata di ieri, lunedì 8 luglio, nel Tg di La7 di Enrico Mentana, un altro sondaggio, curato da Swg, mostra dati simili ma con leggere differenze.

La Lega che si attesta sul 37,5 per cento. Il Pd sale al 22,7. Il Movimento 5 Stelle rimane intorno al 17 per cento. Forza Italia che passa dal 6,5 per cento al 6,8. Fratelli d’Italia molto vicina, passa dal 6,4 al 6,6.

La Lega, nei primi giorni del mese di luglio, come aveva evidenziato un sondaggio di noto, in concomitanza con la vicenda dalla nave Sea Watch, ha raggiunto il massimo del 38 per cento. Nei giorni successivi è scesa, ma solo di pochi decimali.

A questo link tutti gli ultimi sondaggi politici elettorali di TPI