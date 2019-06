Terremoto oggi Italia | 7 giugno 2019 | Lista Ingv terremoti | Ultima ora

TERREMOTO OGGI ITALIA – Ogni giorno nel mondo si verificano migliaia di scosse di terremoto: da quelle impercettibili (per gli esserei umani) a quelle, molto più rare, che devastano la vita delle persone e distruggono intere città o paesi. In questo articolo trovate tutte le ultime notizie in tempo reale sulle scosse di terremoto in Italia: la magnitudo, l’epicentro e l’orario delle zone colpite. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora.

Terremoto oggi Italia – Ore 12.22 – Terremoto in provincia di Lucca (Toscana)

Nella tarda mattinata di oggi, alle ore 12,22, una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata in Toscana per la precisione l’epicentro è stato individuato a 2 chilometri a nord ovest di Forte dei Marmi, nota cittadina di mare in provincia di Lucca (latitudine, longitudine: 43.98, 10.16). La profondità? 8 chilometri. Non sono stati segnalati danni a cose o persone.

Terremoto oggi Italia – Ore 02.24 – Scossa in provincia di Macerata (Marche)

Nel corso della notte è stata registrata una scossa di magnitudo 1.6 alla profondità di 11 chilometri con epicentro a Frontignano (3 chilometri nord ovest di Castelsantangelo sul Nera, provincia di Macerata (Marche). Latitudine: 42.9103; Longitudine: 13.1208. Scossa che non è stata avvertita dalla popolazione vista la bassa magnitudo. Ovviamente, nessun danno a cose o persone.

Terremoto oggi Italia: la mappa della pericolosità sismica (Ingv)

“Con pericolosità sismica si intende lo scuotimento del suolo atteso in un sito a causa di un terremoto. Essendo prevalentemente un’analisi di tipo probabilistico, si può definire un certo scuotimento solo associato alla probabilità di accadimento nel prossimo futuro. Non si tratta pertanto di previsione deterministica dei terremoti, obiettivo lungi dal poter essere raggiunto ancora in tutto il mondo, né del massimo terremoto possibile in un’area, in quanto la scossa massima ha comunque probabilità di verificarsi molto basse”, spiega l’Ingv.

Nel 2004 è stata rilasciata questa mappa della pericolosità sismica che fornisce un quadro delle aree più pericolose in Italia.

