Terremoto in Puglia: scuole evacuate a Barletta a Trani

Terremoto oggi Puglia | 21 maggio | Scuole evacuate

TERREMOTO OGGI PUGLIA – Una forte scossa di terremoto è stata registrata nel nord della Puglia alle 10.13 di oggi, martedì 21 maggio. Si è trattato di un sisma di magnitudo 3.9 con epicentro a 4 chilometri da Barletta a una profondità di 34 chilometri, secondo quanto riferisce l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Al momento, secondo Vigili del Fuoco e Protezione Civile, non risultato danni a cose o persone. Tanta paura, però: molte persone si sono riversate in strada. Il terremoto è stato avvertito in un ampio raggio, fino a Potenza, in Basilicata.

Scuole evacuate – A Barletta, Trani e in alcune zone di Bari è stata immediatamente disposta la evacuazione delle scuole di ogni ordine grado. Evacuati anche il tribunale di Bari e la stazione ferroviaria di Bitonto.

Proprio oggi in Puglia è attesa la visita di Matteo Salvini. Il vicepremier leghista e ministro dell’Interno è atteso alle 11 a Lecce, alle 13.30 a Ostuni, alle 16.30 a Gioia Del Colle e alle 19 a Bari.

Notizia in aggiornamento

