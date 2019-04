Il preservativo che si apre a quattro mani per sensibilizzare sul consenso

Occorrono quattro mani per aprire questo nuovo preservativo e questo per sensibilizzare l’importanza del consenso. A crearlo è stata una azienda argentina, la Tulipán. Si chiama “consent pack” ed è un piccolo astuccio che contiene un preservativo.

A progettarlo per Tulipán è stata l’agenzia pubblicitaria BBDO argentina. Tulipán è una società che vende giochi per adulti e preservativi. Nella pubblicità diffusa sui social si leggono slogan pensati dalla BBDO per sensibilizzare sul consenso.

“Se non è un sì, è un no” e “Senza il consenso non c’è piacere” si vede nel video promozionale, insieme all’hashtag #PlacerConsentido (“piacere consentito”).

I direttori creativi di BBDO Argentina, Joaquin Campins e Christian Rosli, hanno spiegato alla CNN come è nato il progetto: “Tulipán ha sempre parlato di piacere sicuro, ma per questa campagna abbiamo capito che dovevamo parlare della cosa più importante in ogni rapporto sessuale: il piacere è possibile solo se prima esprimi il tuo consenso”.

Il preservativo è in edizione limitata per ora e viene dato ai clienti dei bar o a chi parteciperà agli eventi nei dintorni di Buenos Aires. L’idea di Tulipan, però, è quella di lanciare le vendite online in futuro.

Il “Consent pack” è stato pensato dopo la diffusione di un dato inquietante: il 20,5 per cento degli uomini argentini non usa mai la protezione, il 65 per cento usa il preservativo occasionalmente e solo il 14,5 per cento ne fa un uso regolare.