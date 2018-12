Open Arms: “Salvini, i tuoi figli si vergogneranno di te”

La ong spagnola Proactiva Open Arms ha duramente attaccato il vicepremier italiano Matteo Salvini per la sua politica sui migranti.

“Matteo Salvini, la tua retorica e il tuo messaggio, come tutto in questa vita, finirà. Però sappi che tra qualche decennio i tuoi discendenti si vergogneranno di ciò che fai e ciò che dici”, ha scritto in un tweet Oscar Camps, il fondatore dell’organizzazione.

Nello specifico, Camps ha risposto così alla dichiarazione di Salvini, che ha chiuso ancora una volta i porti italiani alla nave spagnola.

Poche ore prima Open Arms aveva recuperato nel mar Mediterraneo circa 200 migranti provenienti dalla Libia: la ong ha chiesto prima a Malta e poi all’Italia di poter sbarcare queste persone, ma sia da La Valletta sia da Roma la risposta è stata negativa.

La Guardia costiera di Malta ha recuperato via elicottero un neonato insieme alla madre, ma ha negato l’approvvigionamento agli altri migranti. Il bimbo era stato partorito tre giorni prima su una spiaggia libica e aveva trascorso quasi 24 ore in mare.

Secondo Open Arms, a bordo della nave ci sono anche decine di altre donne e almeno cinque altri bambini. L’imbarcazione resta per il momento bloccata in mezzo al mare in attesa di ricevere indicazioni su un porto sicuro dove far sbarcare i migranti.

“La nave Open Arms, di Ong spagnola con bandiera spagnola, ha raccolto 200 immigrati e ha chiesto un porto italiano per farli sbarcare, dopo che Malta (dopo aver fatto giustamente sbarcare una donna e un bambino) ha detto di no”, ha scritto su Twitter Salvini. “La mia risposta è chiara: i porti italiani sono chiusi! Per i trafficanti di esseri umani e per chi li aiuta, la pacchia è finita”.

Salvini ha poi risposto al successivo attacco di Camps: “Ho visto che mi hanno lanciato una maledizione, per me sono auguri di Natale. Tanto qui in Italia non ci arrivano”, ha detto. “Chi aiuta gli scafisti in Italia non li vogliamo. E’ una nave spagnola, ha bandiera spagnola. Qui in Italia non arriveranno mai”.

Sempre a proposito dello scontro tra il vicepremier e Open Arms, nei giorni scorsi è emersa la notizia che la ong è accusata di violenza privata nei confronti di Salvini.

Contro Open Arms anche il Governo maltese. “Non è vero che il Governo di Malta ha rifiutato di fornire approvvigionamento” ai migranti a bordo della nave, afferma un portavoce del Governo di La Valletta.

“I migranti sono stati salvati in acque libiche e Malta è andata oltre i propri obblighi evacuando il neonato e la madre”, prosegue il portavoce, secondo cui la ong iberica ha riferito di avere sufficienti provviste per altri due giorni, tempo sufficiente per raggiungere un porto spagnolo.