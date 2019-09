I nuovi voli low cost Ryanair: prezzi stracciati a meno di 20 euro (e le destinazioni sono pazzesche)

Voli low cost Ryanair: prezzi economici per l’autunno 2019

Ryanair ha lanciato le nuove offerte di voli low cost per partire a novembre. I prezzi sono stracciati, partono da 12,99 euro.

La compagnia aerea offre nuove promozioni di voli a prezzi stracciati per brevi weekend o per una vacanza un po’ più lunga dopo quelle estive appena trascorse.

Le mete “calde”

Tra i voli low cost offerti da Ryanair per le destinazioni più “calde” troviamo Tenerife, alle isole Canarie. Per raggiungere Tenerife Ryanair offre voli in offerta con partenza da Milano Malpensa, Milano Bergamo, Bologna, Pisa, Venezia Treviso.

Un’altra meta calda e molto invitata offerta dalla compagnia aerea low cost è Amman, in Giordania. Da cui si può raggiungere facilmente anche Jerash, antica città Romana nonché il sito più famoso della Giordania dopo Petra. Per arrivare in Giordania con un volo economico Ryanair si può partire da Bergamo e da Bologna.

Le mete “fredde”

La Georgia è una delle altre mete scontate offerte dalla compagnia aerea a basso costo, a novembre si può considerare una meta “fredda”.

I voli in offerta partono da Bologna a Kutaisi 2 volte alla settimana e 4 volte la settimana si potrà volare da Milano Bergamo Orio al Serio verso la capitale Tbilisi. Il volo di andata low cost ha un prezzo inferiore ai 30 euro.

