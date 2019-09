Stasera in tv La verità sul caso Harry Quebert, su Canale 5 l’ultima puntata della serie: anticipazioni 11 settembre | Finale

Stasera 11 settembre 2019 va in onda su Canale 5 l’ultima puntata della serie tv La verità sul caso Harry Quebert, la fortunata fiction che in queste settimane ha appassionato il pubblico da casa per la sua trama avvincente. Tanta attesa dunque da parte dei fan per conoscere il finale della serie, che racconta la scomparsa e la morte di Nola, avvenuta nel 1975.

La serie è tratta dal romanzo best seller di Joel Dicker, che ha venduto milioni di copie in tutta Europa nel 2012. Appuntamento dunque stasera 11 settembre 2019 dalle 21.25 su Canale 5 con gli ultimi tre episodi della serie, l’ottavo, il nono e il decimo.

La trama del finale di stagione di stasera

Ecco trama e anticipazioni del finale di stagione di La verità sul caso Harry Quebert.

Come finisce la serie La verità sul caso Harry Quebert? Nel primo episodio di stasera, Marcus continua ad indagare su Luther. Scopre inoltre il motivo delle cause delle tante ferite e lividi sul corpo di Nola. Davvero erano provocati dalla madre?

Intanto si scopre Luther aveva una forte passione per Nola, perché gli ricordava la sua giovinezza e la sua ex fidanzata. Marcus e il Sergente analizzano le lettere scambiate tra Harry e Nola, per capire quale era realmente il loro rapporto.

Le indagini intanto proseguono e la risoluzione del caso è sempre più vicina. Una sconvolgente dichiarazione permetterà a tutti di fare luce sull’omicidio e la scomparsa di Nola, allontanando così gli iniziali sospetti su Quebert.

Ecco il trailer della serie tv La verità sul caso Harry Quebert in onda stasera con l’ultima puntata su Canale 5: