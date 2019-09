FIFA 20 Web App Ultimate Team: orario e data di uscita, accesso anticipato, crediti e premi

Siamo sempre più vicini a venerdì 27 settembre 2019, giorno in cui finalmente uscirà FIFA 20 su Ps4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, ma prima di allora c’è un’altra data da cerchiare in rosso sul calendario: quella in cui uscirà la Web App del celebre videogioco.

Sono in tanti gli appassionati in attesa del lancio della nuova Web App di FUT (FIFA Ultimate Team), che permette di gestire la propria squadra e i propri calciatori da browser senza accendere obbligatoriamente la console.

Tutto sulla Companion App di FIFA 20

In questi giorni, del resto, tutti i giocatori si sono resi conto che la vecchia Web App non è più funzionante. “La Web App di FUT e le altre funzionalità online di FIFA – si legge sul sito ufficiale del gioco – non sono al momento disponibili per manutenzione causa manutenzione per l’uscita di FIFA 20. La nuova App sarà disponibile dal 18 settembre”.

Diamo un’occhiata a tutto quello che c’è da sapere sulla Web App: come funziona, orario e data di uscita, accesso anticipato, premi e ricompense.

FIFA 20 Web App: accesso anticipato

Per i più appassionati, è prevista anche la possibilità di ottenere un accesso anticipato alla App. Per poterlo fare, è necessario avere un regolare account FUT e aver creato un club FIFA Ultimate Team entro il primo agosto 2019.

Tutti coloro che sono in possesso di un account in regola, con l’accesso anticipato possono già creare il loro club FUT 20, fare i primi scambi e riscattare anche i primi premi. L’accesso anticipato terminerà l’11 ottobre 2019, quando sarà obbligatorio fare direttamente l’accesso a FUT 20 per utilizzare la Web App.

Chi non fosse in possesso di questi requisiti, potrà accedere alla Web App soltanto dopo l’uscita del gioco, il 27 settembre 2019.

FIFA 20 Web App: orario e data di uscita

La nuova versione della Web App (che sostituisce quella valida per FIFA 19) sarà disponibile online da mercoledì 18 settembre 2019. Il giorno dopo, invece, uscirà la Companion App per smartphone Android e iOS.

Non è stato precisato un orario di uscita: presumibilmente la Web App di FIFA 20 sarà disponibile già a partire dalla mezzanotte di mercoledì o al massimo nelle prime ore del mattino.

L’utilizzo dell’App è completamente gratuito. La Web è accessibile da browser (Chrome, Safari, Firefox).

FIFA 19, riprodotta la rovesciata di Ronaldo contro la Juventus | VIDEO

FIFA 20 Web App: cos’è e come funziona

Ma a cosa serve questa App e perché tutti i giocatori di FIFA sono letteralmente ossessionati da questa funzionalità del gioco? Attraverso la piattaforma è possibile gestire la propria squadra nella modalità Ultimate Team.

Queste, in particolari, le azioni possibili:

Potrebbero interessarti FIFA 20 Companion App Ultimate Team: come funziona, data di uscita, download e premi Primo giorno di scuola, non postare foto dei minori sui social. Lo dice il Codacons La spettacolare pubblicità di Apple nasconde una piccola provocazione alla Microsoft | VIDEO

Acquistare e vendere i giocatori sul mercato di FUT

Gestire le varie rose (modificare la formazione, applicare forme fisiche, contratti e altri consumabili)

Completare le sfide creazione rosa

Completare gli obiettivi settimanali legati al mercato ed alla gestione della rosa

Riscattare i premi

FIFA 20 Web App: crediti e premi

La funzione più importante e anche più attraente della piattaforma è sicuramente quella legata al riscatto di premi e ricompense FUT 20.

Ogni accesso quotidiano, infatti, corrisponde alla possibilità di riscattare un premio casuale in vista del lancio del gioco. Così, sarà possibile iniziare a scartare i primi pacchetti di giocatori e consumabili, tra i quali anche alcuni Rari.

Se utilizzate al meglio la FIFA 20 Web App, potreste ritrovarvi con un bel bottino di crediti e giocatori per il giorno del lancio del gioco ed essere subito molto competitivi.

Il sistema di EA Sports ha la possibilità di individuare i tentativi illeciti di accumulare crediti tramite la Web App. Ogni account infatti può accedere alle ricompense del FUT solo su una determinata console di gioco, quella a cui è legato il profilo del giocatore.

È vietato dunque creare un nuovo account sulla stessa console o accedere con il proprio profilo da un’altra piattaforma: in questo caso sarà impossibile accedere ai premi.