FIFA 20 TOTW: ecco la prima squadra della settimana di Ultimate Team

Si avvicina sempre di più il giorno del lancio di FIFA 20 e EA Sports ha deciso di rendere già noti quali saranno i giocatori del primo TOTW (Team of the Week, cioè squadra della settimana) di Ultimate Team.

Del resto, l’impazienza degli appassionati del celebre videogame di calcio è sempre più grande: l’uscita di FIFA 20 è prevista, su tutte le console (Ps4, Xbox One, PC e Nintendo Switch) da venerdì 27 settembre 2019 (e per coloro che hanno acquistato l’edizione speciale, in accesso anticipato da martedì 24 settembre 2019).

Così, con circa una settimana d’anticipo, gli amanti di FIFA Ultimate Team – la modalità di gioco in cui crei una squadra acquistando pacchetti di figurine e mettendo in campo i giocatori con l’intesa migliore – conoscono già quali sono i calciatori disponibili anche nella versione TOTW, quindi con valori più alti del normale.

Vediamo insieme la prima squadra della settimana (TOTW) di FIFA 20.

FIFA 20 TOTW: la prima squadra della settimana | Titolari

Ogni settimana, nella sezione Ultimate Team di FIFA vengono selezionati i giocatori più in forma del momento, o quelli che nelle ultime partite ufficiali di campionato, coppa o nazionali, si sono distinti maggiormente con prestazioni sopra la media.

Il campionato italiano, nella TOTW 1 di FIFA 20, annovera due calciatori: Dries Mertens, autore di una doppietta nell’ultima uscita di campionato del Napoli contro la Sampdoria, e Lorenzo Pellegrini, protagonista di Roma-Sassuolo con tre assist.

Ecco i titolari della squadra della settimana di FUT 20, con accanto il loro valore all’interno del videogioco:

GK: Neuer – 89

LB: Tagliafico – 84

CB: Koscielny – 84

RB: Aurier – 82

COM: Delaney – 84

CM: De Jong – 86

RM: Moreno – 84

RM: Nani – 83

ST: Mané – 89

ST: Mertens – 88

ST: Benzema – 88

FIFA 20 TOTW: la prima squadra della settimana | Riserve

Ma non finisce qui, perché nella prima FIFA 20 Team of the Week ci sono anche le riserve. Eccole, con accanto il loro valore all’interno del videogioco:

GK: Mignolet – 82

LB: Nacho Monreal – 82

CAM: Pellegrini – 82

ST: Ibrahimovic – 86

ST: Benedetto – 82

ST: Malen – 81

ST: Abraham – 81

GK: Watson – 71

RB: Czerwinski – 75

ST: Haland – 79

ST: Toney – 76

RW: Bundu – 75

