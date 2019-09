FIFA 20 Companion App Ultimate Team: come funziona, data di uscita, download e premi

Non c’è solo la Web App a disposizione di tutti gli appassionati di FIFA 20 per provare in anticipo l’ebbrezza del nuovo videogioco: EA Sports infatti, anche quest’anno, mette a disposizione di tutti i giocatori anche la Companion App. E lo fa molto prima del lancio ufficiale del gioco, previsto per venerdì 27 settembre 2019.

Se la Web App è accessibile via browser (Chrome, Safari, Firefox), la Companion App è la sua omologa per smartphone. Compatibile sia per iOS e Android, il suo download è completamente gratis.

Diamo un’occhiata a tutto quello che c’è da sapere sulla App: come funziona, orario e data di uscita del download, accesso anticipato, premi e ricompense.

FIFA 20 Companion App: orario e data di uscita del download

La nuova versione della Companion App, che sostituisce ovviamente quella dell’anno scorso, sarà disponibile da giovedì 19 settembre 2019.

Non è stato precisato un orario di uscita: presumibilmente la Companion App di FIFA 20 sarà disponibile già a partire dalla mezzanotte di mercoledì o al massimo nelle prime ore del mattino. L’utilizzo dell’App, accessibile sia su iOS che su Android, è completamente gratuito.

Come fare il download? Si può accedere in due modi diversi alla Companion App di FIFA 20: se avete già utilizzato quella di FIFA 19, vi basta scaricare l’ultimo aggiornamento alla nuova versione del software, in accesso anticipato dal 19 settembre. Se invece non avete mai utilizzato la piattaforma, dovrete scaricarla dallo store, ma solo dopo il lancio del gioco, il 27 settembre.

In questo secondo caso, ecco i passaggi da fare per usufruire della Companion App:

Fare login con account Origin/EA a FIFA 20 su console o PC

Creare Club di FIFA Ultimate Team dal gioco o dall’app

Creare una domanda/risposta di sicurezza

Scaricare la Companion e installarla sul proprio smartphone

Fare login con account Origin/EA dalla Companion App di FIFA 20 sul proprio smartohone, aspettare il codice di sicurezza che arriverà sulla mail indicata al momento dell’iscrizione

FIFA 20 Companion App: accesso anticipato

Per i più appassionati, è prevista anche la possibilità di ottenere un accesso anticipato alla Companion App. Per poterlo fare, è necessario avere un regolare account FUT e aver creato un club FIFA Ultimate Team entro il primo agosto 2019.

Tutti coloro che sono in possesso di un account in regola, con l’accesso anticipato possono già creare il loro club FUT 20, fare i primi scambi e riscattare anche i primi premi. L’accesso anticipato terminerà l’11 ottobre 2019, quando sarà obbligatorio fare direttamente l’accesso a FUT 20 per utilizzare la Companion App.

Chi non fosse in possesso di questi requisiti, potrà accedere alla Companion App soltanto dopo l’uscita del gioco, il 27 settembre 2019.

FIFA 20 Companion App: cos’è e come funziona

A cosa serve la Companion App di FIFA 20? Le funzionalità della piattaforma sono pressoché identiche a quelle della Web App. L’unica differenza è il dispositivo da cui è accessibile.

La Companion App serve quindi a tutti i giocatori della modalità FUT (Fifa Ultimate Team) affinché possano gestire la loro squadra senza essere obbligati ad accendere ogni volta la console.

Queste, in particolari, le azioni possibili:

Acquistare e vendere i giocatori sul mercato di FUT

Gestire le varie rose (modificare la formazione, applicare forme fisiche, contratti e altri consumabili)

Completare le sfide creazione rosa

Completare gli obiettivi settimanali legati al mercato ed alla gestione della rosa

Riscattare i premi

FIFA 20 Companion App: premi e ricompense

Anche la Companion App, come la Web App, dà la possibilità agli utenti che la utilizzano di ricevere premi e ricompense FUT 20.

Per un periodo di tempo limitato, infatti, facendo almeno un accesso giornaliero alla App sarà possibile riscattare alcuni premi utili per la modalità Fifa Ultimate Team: dai consumabili per la squadra a crediti extra, fino ai primi pacchetti.

La modalità di assegnazione dei premi è casuale, anche se si basa anche sullo storico dell’account di ogni giocatore e quindi sulle partite già giocate online nelle versioni precedenti di FIFA.

Il consiglio è quello di iniziare a usare ogni giorno entrambe le app (Web e Companion) per iniziare ad accumulare crediti e pacchetti in vista del lancio ufficiale del gioco.