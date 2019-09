Evento Apple diretta LIVE: presentazione iPhone 11 | Ultimi aggiornamenti

EVENTO APPLE DIRETTA LIVE – Finalmente è arrivato il tanto atteso giorno dell’evento di presentazione dei nuovi dispositivi Apple: oggi, martedì 10 settembre 2019, a partire dalle 19 (ora italiana) gli stati generali dell’azienda di Cupertino saranno in diretta live mondiale per mostrare, su tutti, il nuovo iPhone 11.

Con ogni probabilità, infatti, questo martedì verrà ricordato come il giorno in cui tutti gli appassionati hanno visto per la prima volta l’undicesima edizione del celebre smartphone Apple, che arriva a un anno dall’annuncio di iPhone XS, XS Max e XR.

TPI seguirà in diretta live l’evento. Di seguito troverete quindi tutti gli ultimi aggiornamenti sulla presentazione di oggi all’Apple Park di Cupertino, in California.

20,40: L’iconico negozio di Apple sulla Fifth Avenue a New York riaprirà il 20 settembre

20,35: iPhone 11 Pro sarà disponibile a partire da $999, e iPhone 11 Pro Max a partire da $1099. Entrambi i modelli potranno essere ordinati a partire da venerdì, 13 settembre, e verranno distribuiti a partire dal 20 settembre

20,24: La nuova tecnica di Deep Fusion scatta 9 foto contemporaneamente prima di selezionare e combinare i migliori pixel di ciascuno scatto in un’unica immagine

20,20: La fotocamera del modello Pro e del modello Pro Max avrà tre obiettivi, uno in più dell’iPhone 11: una telephoto camera

20,15: La batteria dell’iPhone Pro avrà una durata di 4 ore in più rispetto all’iPhone XS, mentre quella del modello Pro Max durerà 5 ore in più del XS Max

20,10: L’iPhone Pro e Pro Max sarà disponibile in 4 colori e vanterà un nuovo schermo retina Pro

20,10: “Questo è il primo iPhone che abbiamo mai chiamato Pro” dice CEO Tim Cook

20,10: Apple presenta un secondo modello iPhone, l’iPhone 11 Pro, disponibile nella versione base da 5,8 pollici, e da 6,5 pollici per la versione Pro Max

20,08: iPhone 11 sarà disponibile a partire da $699

20,04: Apple 11 avrà una durata di vita della batteria di 1 ora in più rispetto a iPhone XR

19,59: Apple introduce il nuovo processore A13 bionic

19,52: iPhone 11 avrà un’opzione per gli scatti notturni, e una funzione slow-motion per la fotocamera frontale

19,51: iPhone 11 avrà una fotocamera con doppio obiettivo, uno quadrangolare e uno ultra quadrangolare

19,50: Apple annuncia il nuovo iPhone: iPhone 11, disponibile in 6 colori e con uno schermo da 6,1 pollici

19,47: Tempo di parlare dei nuovi iPhone!

19,45: Apple Watch 5 sarà disponibile a partire da $399 e $499 per i modelli cellulari. Può essere preordinato da adesso e verrà spedito a partire dal 20 settembre

19,41: Apple Watch sarà in alluminio riciclato al 100% e sarà disponibile in oro, dark grey, polish, titanio e ceramica

19,40: Apple Watch 5 avrà un display retina che “non dorme mai” e una bussola incorporata

19,34: Apple annuncia tre nuovi studi medici tramite il suo Apple Watch a cui gli utenti possono partecipare in maniera completamente anonima: uno studio sull’Udito, uno sulla Salute Femminile, e uno sulle Condizioni Cardiache e il Movimento

19,30: Un nuovo video mostra il profondo impatto di Apple Watch, e il suo ruolo nel salvare vite umane

19,27: Il nuovo iPad sarà fatto per la prima volta interamente di alluminio, e sarà disponibile dal 30 settembre a partire da $329

19,23: Apple annuncia un iPad di settima generazione con un display da 10,2 pollici e 3,5 milioni di pixel

19,21: Adesso è il turno del nuovo iPad

19,19: Apple TV Plus sarà disponibile a $4,99 al mese in oltre 100 Paesi a partire dal 1 novembre. Un mese gratuito di Apple TV Plus sarà incluso nell’acquisto di nuovi dispositivi Apple

19,16: Apple rilascia il trailer per “See”, nuova serie Apple starring Jason Momoa

19,14: Tim Cook torna sul palco per parlare di Apple TV Plus

19,12: Apple Arcade sarà disponibile a partire dal 19 settembre in 150 Paesi, con accesso illimitato per tutta la famiglia a partire da $4,99

19,10: Tra i nuovi gaming partner di Apple, Konami e Capcom presentano alcuni tra i giochi che saranno presto disponibili per i dispositivi Apple

19,03: Cominciamo con l’App Store, in particolare Apple Arcade

19,01: Apple CEO Tim Cook sale sul palco, annunciando grandi novità per l’App Store

19,00: Si comincia!

18,59: Apple presenterà per la prima volta il proprio evento su Youtube, con 400mila utenti che stanno già guardando

18,40: 20 minuti al sipario nello Steve Jobs Theater in California. Il CEO Tim Cook è là già da ore.

L’Apple Store è andato offline, come da tradizione a pochi minuti dagli eventi ufficiali Apple

Quest’anno, la presentazione Apple sarà per la prima volta in streaming anche sull’account ufficiale Youtube della Mela morsicata

Manca sempre meno all’inizio dell’evento: sono tantissimi gli appassionati di tecnologia che assisteranno dal vivo alla presentazione da ogni parte del mondo grazie al servizio streaming

Cosa vedremo oggi? Di certo vedremo gli iPhone 2019 e con altrettanta certezza sappiamo che i modelli saranno tre come negli ultimi anni. Due “top di gamma”, uno di dimensioni maggiori e l’altro più compatto, più un modello con specifiche un po’ inferiori. I nomi degli iPhone, a partire dall’X, sono diventati meno scontati e Apple ha fatto non poca confusione, passando da numeri arabi (6, 7, 8) a numeri romani (X), aggiungendo poi una classica “S” (XS). E complicando il tutto cambiando il vecchio “Plus” con “Max” e infine inventandosi l’anno scorso un inedito XR. Quest’anno si cambia di nuovo. Si torna ai numeri arabi e – novità – si aggiunge un Pro.

Ma non sarà solo la giornata del nuovo iPhone: le indiscrezioni parlano di una nuova linea di Apple Watch, la quinta edizione. Ma anche di una possibile data di uscita di Apple TV+

Manca sempre meno alla diretta dell’evento Apple di oggi: tra meno di quattro ore ci sarà lo showdown. Come sarà il nuovo iPhone 11?

L’evento si terrà precisamente nello Steve Jobs Theater, un maestoso auditorium costruito due anni fa all’Apple Park di Cupertino e dedicato al fondatore dell’azienda: appuntamento alle ore 19

Ci siamo: oggi, martedì 10 settembre 2019, all’Apple Park di Cupertino – in California – ci sarà l’evento di presentazione delle ultime novità della Mela morsicata. Appuntamento alle ore 19 (ora italiana) per la diretta live della presentazione, durante la quale il mondo conoscerà anche il nuovo iPhone 11

Evento Apple diretta live: le anticipazioni

Cosa dicono le anticipazioni dell’evento Apple di oggi? Saranno tante le novità introdotte dall’azienda fondata da Steve Jobs. Su tutte, ovviamente, c’è particolare attenzione sull’Iphone 11. Saranno in tutto tre le edizioni del celebre smartphone: iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

Apple, è in arrivo un iPhone a basso costo: l’indiscrezione dal Giappone

L’undicesima edizione dello smartphone di Apple avrà un design del tutto rinnovato, soprattutto sulla parte posteriore. Lì, infatti, ci saranno ben tre fotocamere (due nel modello base), incastonate in un modulo quadrato che ha fatto storcere il naso a molti appassionati. Il processore sarà ovviamente migliore di quello montato dalle precedenti edizioni, mentre non verrà supportata la rete 5G.

Le anticipazioni dell’evento Apple, inoltre, parlano della forte possibilità che venga presentato l’Apple Watch 5, come anche una nuova linea di MacBook Pro. Secondo alcuni rumors, inoltre, anche Apple TV+ troverà spazio nella presentazione: la nuova piattaforma streaming di Cupertino potrebbe già avere un catalogo di film e serie tv.

Anche Apple produrrà uno smartphone pieghevole? Ecco cosa si sa finora

Evento Apple diretta live: dove si terrà la presentazione?

La presentazione dei prodotti Aplle si terrà, come di consueto, allo Steve Jobs Theater. Cosa è? Si tratta di un auditorium in grado di raccogliere oltre 1000 persone, ed è stato pianificato con l’intento di ospitare conferenze stampa e lanci dei nuovi prodotti. Ha una forma cilindrica ed è interrato a oltre 6 metri di profondità. Le scale che conducono ai piani sotterranei ricordano quelle dell’Apple Store di Regent Street, a Londra.

Circondato da pareti in vetro, l’auditorium condivide l’innovazione dei propri prodotti. Difatti, è rivestito dal disco in fibra di carbonio più grande al mondo, con un diametro di 50 metri. Tale copertura è composta da 44 pannelli identici che sono stati appositamente importati da Dubai.

La lobby dello Steve Jobs Theater non ha colonne, ma supporta il tetto di 73 tonnellate tramite pannelli di vetro, confermando un secondo record mondiale. La luminosità dell’edificio e le finestre a 360 gradi offrono inoltre una visione completa del parco verdeggiante tutt’intorno.

Per i turisti desiderosi di visitare l’Apple Park, lo Steve Jobs Theater ospita anche un centro visitatori con bar e souvenir. Permette inoltre di usare strumenti di realtà aumentata per esplorare il campus in tutta la sua gloria.

Evento Apple diretta live: dove vederlo in streaming

Dove vedere l’evento Apple in streaming? La cerimonia di presentazione di Iphone 11 e di tutte le altre novità dell’azienda di Cupertino verrà trasmesso in live streaming sul sito ufficiale di Apple, sull’account Youtube e molto probabilmente anche su Twitter.

L’orario di inizio dell’evento è alle ore 19 (ora italiana). La presentazione dovrebbe durare circa due ore, quindi fino alle 21.

