Evento Apple 10 settembre 2019: anticipazioni, iPhone 11, Apple Watch 5, streaming

Evento Apple 10 settembre 2019: le anticipazioni, iPhone 11, Apple Watch 5, streaming

Sono molte le anticipazioni per l’evento Apple di stasera, martedì 10 settembre, presso l’Apple Park di Cupertino. E come sempre prima dell’evento tech più atteso dell’anno, non mancano le anticipazioni sui nuovi prodotti che verranno presentati dal CEO Apple Tim Cook.

La nostra diretta live dell’evento Apple

Evento Apple del 10 settembre 2019, le anticipazioni: Iphone 11 e non solo. Ecco cosa verrà presentato

Evento Apple 10 settembre 2019 | Le novità su iPhone

Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che Apple presenterà tre nuovi iPhone. Per quanto incerti, i loro nomi dovrebbero replicare il numero di modello: iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max e iPhone 11.

Non saranno molte le novità dal punto di vista estetico. Tuttavia, a compensare per le carenze di design, ci penseranno i processori potenziati A13 (un’innovazione a cui Apple ci ha ormai abituati) e una fotocamera completamente reinventata.

Lo lasciano trasparire alcune fotografie circolate negli ultimi giorni, che mostrano i presunti stampi dei nuovi iPhone. Stando alle immagini, la fotocamera sarà molto più grande, con tre o due obiettivi in rilievo.

Sembra che i nuovi iPhone che vedranno la luce nell’evento Apple del 10 settembre non includeranno un lettore di impronte digitali, e abortiranno il 3D Touch, che permetteva di accedere a funzionalità aggiuntive premendo più forte sullo schermo.

Sarà invece presente un Face ID perfezionato, che permetterà di sbloccare il sistema operativo tramite riconoscimento facciale da più angolazioni.

iPhone 11

L’iPhone 11 sostituirà l’attuale iPhone XR e sarà il più economico della serie. Avrà uno schermo LCD da 6,1 pollici e una fotocamera posteriore da due obiettivi. Condividerà il nuovo processore, A13, con i modelli 11 Pro e 11 Pro Max, ma sarà venduto in una gamma di colori nuova e più ampia.

iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max

Gli iPhone 11 Pro e 11 Pro Max si presentano come i successori degli attuali iPhone XS e XS Max, con schermi OLED rispettivamente da 5,8 e 6,5 pollici.

Sia l’iPhone 11 Pro che l’iPhone 11 Pro Max avranno una fotocamera con tre obiettivi. Dei primi due obiettivi è chiara la funzione: il primo offrirà il classico quadrangolo, mentre il secondo lo zoom che aveva sì caratterizzato l’iPhone XS. È perciò ipotizzato che il terzo obiettivo possa essere connesso a nuove funzioni di ingrandimento.

Evento Apple 10 settembre 2019 | Sistemi operativi OS

È in dirittura d’arrivo anche la versione finale dei sistemi operativi (iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS) che Apple aveva già presentato lo scorso giugno. Durante la diretta di questa sera, verranno probabilmente comunicate le dati precise del loro rilascio.

MacBook Pro

A seguito delle critiche della tastiera a farfalla degli ultimi MacBook Pro, è probabile che Apple presenti una versione aggiornata del famoso notebook, con un design rivisitato e uno schermo più ampio da 16 pollici.

Evento Apple 10 settembre 2019 | Apple Watch Series 5

Non molte le novità per l’atteso Apple Watch 5. In termini d’estetica, il nuovo modello non dovrebbe differire molto dall’ultima versione. Tra le nuove funzionalità, tuttavia, ci si aspetta un sistema di traccia del sonno e un consumo più efficiente della batteria.

Apple Tag

Infine, si è vociferato di un portachiavi bluetooth che aiuterebbe a ritrovare i dispositivi Apple qualora vengano smarriti. L’Apple Tag non sembra differire dai dispositivi simili già sul mercato, ma potrebbe garantire migliori prestazioni con i sistemi operativi OS.

Evento Apple 10 settembre 2019 | Come vederlo in streaming: data e orario

L’evento Apple si terrà oggi, martedì 10 settembre 2019, a partire dalle ore 19 (ora italiana). La durata sarà di circa due ore. La presentazione, quindi, dovrebbe concludersi quando in Italia saranno le 21.

Come ogni anno, l’azienda di Cupertino mette a disposizione il proprio sito ufficiale. L’evento sarà visibile in diretta sul sito ufficiale (qui il link).

Ma c’è una grossa novità per tutti gli appassionati. Quest’anno, infatti, Apple ha deciso di trasmettere l’evento di presentazione dei nuovi dispositivi anche su Youtube. È la prima volta che succede: mai, negli anni precedenti, il keynote era stato trasmesso anche sulla celebre piattaforma video.

Evento Apple in streaming: dove vedere in diretta la presentazione del 10 settembre 2019

Evento Apple 10 settembre 2019 | La location: lo Steve Jobs Theater

Dove si terrà l’evento Apple di oggi? L’azienda statunitense ha una location molto particolari (e di lusso, ovviamente) per le sue presentazioni: lo Steve Jobs Theater.

Si tratta di un auditorium, intestato al fondatore di Apple, che si trova all’interno di Apple Park, a Cupertino (California). La sua realizzazione è costata oltre 14 milioni di dollari. Lo Steve jobs Theater è stato inaugurato nel 2017 e da due anni ospita ormai gli eventi di presentazione più importanti di Apple.

Tutto sullo Steve Jobs Theater, la location dell’evento Apple di oggi