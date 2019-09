La spettacolare pubblicità di Apple nasconde una piccola provocazione alla Microsoft | VIDEO

Il video di Apple che promuove i nuovi prodotti e la provocazione a Microsoft

Apple ha pubblicato un video in cui presenta i suoi nuovi prodotti ma dentro si cela una provocazione a Microsoft. Le immagini, come al solito spettacolari, mostrano i miglioramenti dell’azienda di Cupertino rispetto ai nuovi iPhone, iPad e MacBook. Insomma, un ringraziamento speciale ai fan e supporters della celebre azienda californiana, che, però, nasconde una piccola provocazione alla storica rivale di Apple, la Microsoft.

Non bisogna essere particolarmente attenti per notare che al minuto 1.25 c’è qualcosa che non va: le immagini scorrono fluide fino al secondo prima per poi interrompersi e palesare un errore. E così Apple strappa un sorriso a chi ricorda bene una delle schermate blu che appaiono in caso di errore. Con tanto di codice binario e messaggio: “È solo un pensiero. Ma potrebbe essere bello avere una sorta di messaggio di uovo di Pasqua (l’Easter egg è un contenuto, di solito simpatico, che i progettisti o gli sviluppatori di un prodotto, specialmente software, nascondono nel prodotto stesso, ndr) qui per i fan sfegatati di Apple che interromperanno il video”.

Lo scorso 10 settembre i milioni di fan di Apple hanno potuto assistere alla presentazione dei nuovi modelli di iPhone. Tre quelli presentati allo Steve Jobs Theatre: due top di gamma e una fascia leggermente inferiore, con l’obiettivo dichiarato di non far rimpiangere la generazione degli iPhone X, le cui vendite non hanno soddisfatto del tutto le aspettative.

iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max saranno in vendita in tutti i negozi dal 20 settembre 2019.