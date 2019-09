Stasera in tv 20 settembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 20 settembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 20 settembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 20 settembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – Tale e quale Show

Questa sera su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Tale e quale Show, celebre programma condotto da Carlo Conti.

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

21:00 – TG2 Post

21:20 – N.C.I.S. Los Angeles

Questa sera su Rai 2 arriva un nuovo episodio di N.C.I.S. Los Angeles, serie tv arrivata alla decima stagione, 14esima puntata.

Trama: Gli agenti dell’N.C.I.S. di Los Angeles sventano un pericoloso attentato alla USS Iowa, operato da un gruppo terroristico islamico. In sala operativa arriva una nuova risorsa, l’agente speciale Fatima Namazi.



RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Il colore nascosto delle cose

Questa sera Rai 3 propone il film Il colore nascosto delle cose, con Valeria Golino e Adriano Giannini.

Trama: Una vibrante storia d’amore. Emma, risoluta donna non vedente, entra nella vita di Teo, affascinante pubblicitario dal passato tormentato.

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarto grado

Su Rete 4 questa sera va in onda una nuova puntata di Quarto grado, programma di inchieste che ripercorre i maggiori casi di cronaca dei nostri giorni, i cold case e i procedimenti giudiziari più discussi dall’opinione pubblica.

STASERA IN TV 20 SETTEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Rosy Abate 2

Su Canale 5 stasera torna Rosy Abate 2 con l’attesissima seconda puntata, dopo la prima andata in onda mercoledì scorso.

Trama: L’uccisione dell’ispettrice Nadia Aversa di cui Leo è responsabile, spinge Rosy ad abbandonare per sempre il sogno di una vita normale insieme a suo figli: ora è disposta a tutto pur di difenderlo. Quando il cerchio delle indagini – condotte dall’ostinato ispettore Bonaccorso – si stringerà intorno al ragazzo, Rosy finirà per avvicinarsi sempre di più al suo nemico giurato, Antonio Costello.

La trama della seconda puntata di Rosy Abate

GUIDA TV 20 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – X-Men le origini: Wolverine

Su Italia 1 questa sera arriva il film X-Men le origini: Wolverine, del 2009, con Hugh Jackman, Liev Schreiber, Lynn Collins, Danny Huston, Ryan Reynolds.

Trama: Le origini di Wolverine, si parte dall’infelice infanzia con il fratello, la guerra e poi la terribile e dolorosissima procedura che gli permetterà di avere gli artigli di adamantio.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 20 SETTEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La 7 torna Diego Bianchi (Zoro) con tutta la sua truppa con una nuova puntata di Propaganda Live.

PROGRAMMI TV 20 SETTEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 14 Prima TV

21:30 – X Factor 2019 Audizioni

Su Tv8 questa sera torna X Factor con la seconda parte delle Audizioni: quali saranno gli aspiranti concorrenti a qualificarsi alla fase successiva delle selezioni?

Le anticipazioni della seconda puntata delle Audizioni di X Factor

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Un uomo tranquillo

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Un uomo tranquillo, con Liam Neeson, Tom Bateman, Emmy Rossum, Laura Dern.

Trama: Nels, tranquillo padre di famiglia e autista di un mezzo spazzaneve, è l’anima pulsante di una cittadina turistica tra le Montagne Rocciose dal momento che tiene le strade pulite nei giorni d’inverno. Nels e la moglie vivono in una comoda baita lontana dai turisti e la città gli ha appena attribuito il premio di cittadino dell’anno. Nels, però, decide di dire addio alla sua esistenza pacifica quando suo figlio viene ucciso da un potente signore della droga. Senza molto da perdere, l’improbabile eroe sara’ alimentato da un forte desiderio di vendetta.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 20 SETTEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:30 – UEFA Europa League Remix

21:00 – Southampton – Bournemouth (diretta)

Su Sky Sport Uno va in onda in diretta l’anticipo della sesta giornata di Premier League tra Southampton e Bournemouth.

SKY UNO

19:15 – X Factor 2019 Audizioni. 2a parte

21:15 – Il ristorante che non ti aspetti Ep. 1

Questa sera su Sky Uno va in onda Il ristorante che non ti aspetti con il suo primo episodio. Michel Roux Jr. visita ristoranti su spiagge meravigliose, negli alberghi e fattorie in città per trarre ispirazione e creare piatti di successo.