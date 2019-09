Stasera in tv 18 settembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 18 settembre 2019?

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv.

Ma cosa c’è stasera in tv 18 settembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 18 settembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – A casa tutti bene

Questa sera su Rai 1 va in onda l’ultimo film di Gabriele Muccino, A casa tutti bene, con un cast eccezionale in cui figurano Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Massimo Ghini e Stefania Sandrelli.

Trama: In occasione delle loro nozze d’argento Alba e Pietro, coppia di coniugi, riuniscono sull’isola dove si sono ormai ritirati tutta la famiglia per un pranzo nella loro villa. A causa del maltempo gli invitati sono costretti a trattenersi e a convivere sotto lo stesso tetto più del previsto.

Il cast al completo di A casa tutti bene

Ecco il trailer:

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21,05 – Italia – Francia (Europei volley maschile, diretta)

Questa sera su Rai 2, dopo un cambio di programmazione (era prevista inizialmente una puntata della fiction Rocco Schiavone 2) ci sarà in diretta tv la partita, valida per l’ultima giornata del girone A degli Europei 2019 di volley maschile, tra Italia e Francia. In palio, il primo posto nel gruppo che vale un accoppiamento sulla carta più facile per gli ottavi di finale.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera sul terzo canale della Rai va in onda Chi l’ha visto?, la storica trasmissione condotta da Federica Sciarelli dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Fuori dal coro

Su Rete 4 questa sera torna Fuori dal coro, il programma di approfondimento su tematiche di attualità condotto da Mario Giordano.

STASERA IN TV 18 SETTEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:30 – Paperissima Sprint

21:20 – Rosy Abate 2

Su Canale 5 stasera va in onda la prima puntata della seconda stagione di Rosy Abate, serie con Giulia Michelini.

Le anticipazioni della prima puntata della nuova stagione

GUIDA TV 18 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – I fantastici 4

Su Italia 1 questa sera arriva il film I fantastici 4, pellicola di azione per la regia di Tim Story con Ioan Gruffudd, Michael Chiklis e Jessica Alba.

Trama: In una missione nello spazio quattro scienziati vengono colpiti da un fascio radiottivo cosmico e subiscono una mutazione genetica che gli dona dei super poteri. Insieme a loro anche il megalomane Victor Von Doom viene mutato, ma cercherà di usare i suoi poteri per soddisfare la sua sete di potere ed eliminare gli altri quattro.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 18 SETTEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Our Godfather – La vera storia di Tommaso Buscetta

Questa sera su La 7 un film documentario per la regia di Mark Franchetti e Andrew Meier, Our Godfather – La vera storia di Tommaso Buscetta. Si tratta di una grande produzione internazionale sul più famoso pentito di Cosa Nostra, con video inediti e interviste esclusive alla moglie e ai suoi familiari.

PROGRAMMI TV 18 SETTEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 13

21:30 – Se solo fosse vero

Su Tv8 la programmazione di questa sera prevede la messa in onda del film Se solo fosse vero, commedia romantica con Reese Witherspoon e Mark Ruffalo.

Trama: Elizabeth è un giovane medico assorbita dal proprio lavoro e praticamente priva di una vita sentimentale: coinvolta in un terribile incidente d’auto, muore e si ritrova sospesa in uno stato intermedio. Nel frattempo, la sua casa – ormai vuota – viene affittata da un giovane architetto solitario che ha il destino di essere l’unico a vedere lo spirito di Elizabeth, con la quale intesse un rapporto.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Southpaw – L’ultima sfida

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film drammatico Southpaw – L’ultima sfida, diretto da Antoine Fuqua.

Trama: Il pugile Billy “The Great Hope” è il campione in carica di pesi medi. Noto per la particolare posizione che adotta durante i combattimenti, Billy è mosso da sentimenti di inadeguatezza e da un disperato bisogno di amore, soldi e fama. Con una bella famiglia, una casa propria e una posizione finanziaria sicura, è al massimo della forma quando un tragico incidente gli uccide la moglie e rovina per sempre i suoi giorni, costringendolo a una vita dominata dall’abuso di alcol e farmaci. La sua esistenza scivola così in una spirale senza fine fino al giorno in cui incontra Tick, un ex pugile che decide di prenderlo sotto la sua ala protettiva e di riportarlo nei giri che contano per permettergli di riottenere indietro la custodia della figlia e la fulgida carriera. Prima di rivedere la luce, Billy dovra’ affrontare a testa alta i propri demoni personali e capire che il suo piu’ temibile avversario e’ se stesso.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 18 SETTEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

18:50 – Champions League Show (diretta)

20:55 – Atletico Madrid – Juventus (diretta)

Su Sky Sport Uno va in onda in diretta la partita di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus.

La nostra diretta live della partita

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Il ristorante che non ti aspetti (Ep. 1 Prima TV)

Questa sera su Sky Uno la prima tv di un nuovo programma culinario, Il ristorante che non ti aspetti, con Michel Roux Jr. che visita ristoranti su spiagge meravigliose, negli alberghi e “fattorie” in città per trarre ispirazione e creare piatti di successo.