Stasera in tv 17 settembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 17 settembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 17 settembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 17 settembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – La strada di casa 2

Questa sera su Rai 1 va in onda il primo episodio della seconda stagione di La strada di casa, con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere e Sergio Rubini.

Trama: Dopo tre anni di reclusione, ecco finalmente il giorno tanto atteso: Fausto è di nuovo un uomo libero, impaziente di riabbracciare i suoi cari. C’è anche un altro motivo per festeggiare a Cascina Marra: Irene e Lorenzo hanno aspettato che uscisse di prigione per sposarsi. Nella chiesa piena di fiori, gli invitati gli lanciano occhiate curiose e lui, come sempre schivo, sembra essere a suo agio solo con Mauro, un ragazzo con cui ha diviso la cella e stretto un rapporto speciale, tanto da fargli avere un lavoro in Cascina. Ma a distogliere l’attenzione di tutti dal ritorno di Fausto interviene un evento imprevisto: la sposa non si presenta alla cerimonia.

Ecco il trailer:

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

21:00 – TG2 Post

21:20 – Una notte al museo 2 – La fuga

Questa sera su Rai 2 arriva Una notte al museo 2 – La fuga, secondo capitolo della celebre saga con protagonista Ben Stiller, Amy Adams, Owen Wilson, Hank Azaria, Robin Williams, Eugene Levy.

Trama: Larry e tutti i reperti del museo sono trasferiti allo Smithsonian Institute, di notte come sempre prenderanno vita combinando enormi disastri a cui Larry proverà a porre rimedio.

Ecco il trailer:

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Storie Minime

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

Questa sera sul terzo canale della Rai va in onda un nuovo episodio di #cartabianca, il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Il segreto

Su Rete 4 questa sera arriva un nuovo episodio de Il segreto, celebre soap opera arrivata alla puntata numero 2028.

STASERA IN TV 17 SETTEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:30 – Paperissima Sprint

21:00 – Champions League – Napoli – Liverpool (diretta)

Su Canale 5 stasera va in onda il grande calcio in diretta, con la prima giornata dei gironi di Champions League: in diretta dal San Paolo, Napoli-Liverpool. I partenopei di mister Carlo Ancelotti sfidano i campioni d’Europa. Impresa possibile?

GUIDA TV 17 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Scrivimiancora

Su Italia 1 questa sera arriva il film Scrivimiancora, con Lily Collins, Sam Claflin, Tamsin Egerton, Jaime Winstone, Suki Waterhouse.

Trama: Rosie e Alex si conoscono sin da bambini e sono da sempre amici per la pelle. Insieme, scoprono le gioie e i dolori dell’adolescenza, sognando nuove avventure e di poter in futuro girare il mondo. Alla fine delle scuole superiori, i due amici stabiliscono di provare a fare il grande passo lasciando la cittadina in Gran Bretagna in cui vivono, trasferendosi entrambi a Boston, per frequentare l’università. Il destino, però, ha in serbo altri piani, soprattutto per Rosie che scopre di essere rimasta incinta dopo la folle notte passata con il ragazzo più popolare della scuola, e che quindi non potrà andare in America. Incoraggiato dall’amica, Alex parte da solo, sperando che lei possa raggiungerlo prima o poi. Dodici anni dopo, le vite di Rosie e Alex sono profondamente cambiate, segnate da nuove esperienze e nuove relazioni, ma il loro legame è forte come tanti anni fa.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 17 SETTEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La 7 torna con un nuovo appuntamento DiMartedì, programma di approfondimento politico a cura di Giovanni Floris.

PROGRAMMI TV 17 SETTEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

20:35 – Guess My Age – Indovina l’età

21:35 – Il potere dei soldi

Su Tv8 la programmazione di questa sera prevede la messa in onda il film Il potere dei soldi, con Liam Hemsworth, Gary Oldman, Harrison Ford, Josh Holloway, Amber Heard, Embeth Davidtz.

Trama: Adam Cassidy (Liam Hemsworth), giovane e ambizioso tecnico del gigante delle telecomunicazioni Wyatt Corporation, tenta di migliorare la propria posizione all’interno della società per raggiungere maggior potere e prestigio. Dopo un errore dalle costose conseguenze, è costretto però a subire il ricatto di Nicholas Wyatt (Gary Oldman), lo spietato direttore esecutivo della compagnia che lo obbliga a trasformarsi in spia industriale e intrufolarsi all’interno della maggiore società concorrente gestita dall’ex mentore e ora rivale Jock Goddard (Harrison Ford). Ben presto, Adam e’ catapultato in una vita che ha sempre sognato ma che non gli appartiene: soldi, club privati, auto lussuose e riunioni di alto livello lo rendono lo scapolo più appetibile di tutta Manhattan. Quando realizzerà di essere solo una pedina dei giochi di potere di Wyatt, dovrà cercare una via di fuga dalla nuova realtà e allontanarsi da chi non si fermerà di fronte a nulla pur di assicurarsi un guadagno maggiore di quello del rivale.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:15 – Una settimana da Dio

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Quo Vado?

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film di Checco Zalone Quo Vado?.

Trama: Checco è un ragazzo che ha realizzato tutti i sogni della sua vita. Voleva vivere con i suoi genitori evitando cosi’ una costosa indipendenza e c’è riuscito, voleva essere eternamente fidanzato senza mai affrontare le responsabilità di un matrimonio con relativi figli e ce l’ha fatta, ma soprattutto, sognava da sempre un lavoro sicuro ed è riuscito a ottenere il massimo: un posto fisso nell’ufficio provinciale caccia e pesca. Con questa meravigliosa leggerezza Checco affronta una vita che fa invidia a tutti. Un giorno però tutto cambia. Il governo vara la riforma della pubblica amministrazione che decreta il taglio delle province. Convocato al ministero dalla spietata dirigente Sironi, Checco è messo di fronte a una scelta difficile: lasciare il posto fisso o essere trasferito lontano da casa. Per Checco il posto fisso è sacro e pur di mantenerlo accetta il trasferimento. Per metterlo nelle condizioni di dimettersi, la dottoressa Sironi lo fa girovagare in diverse località italiane a ricoprire i ruoli più improbabili e pericolosi ma Checco resiste eroicamente a tutto. La Sironi esausta rincara la dose e lo trasferisce al Polo Nord, in una base scientifica italiana col compito di difendere i ricercatori dall’attacco degli orsi polari. Proprio quando è sul punto di abbandonare il suo amato posto fisso, Checco conosce Valeria, una ricercatrice che studia gli animali in via d’estinzione e s’innamora perdutamente di lei. Inizia così un’avventura fantastica nella quale Checco scoprirà un nuovo mondo, aprendo la sua piccola esistenza a orizzonti lontanissimi.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 17 SETTEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

18:50 – Inter – Slavia Praga (diretta)

20:55 – Napoli – Liverpool (diretta)

Su Sky Sport Uno va in onda in diretta la partita di Champions League tra Napoli e Liverpool.

SKY UNO

19:45 – Alessandro Borghese Kitchen Duel – 1^TV

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

Questa sera su Sky Uno torna un nuovo appuntamento con Bruno Barbieri – 4 Hotel.