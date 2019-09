Stasera in tv 13 settembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 13 settembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Ma cosa c’è stasera in tv 13 settembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 13 settembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Techetechetè ( ll meglio della TV )

21:25 – Tale e quale show

Questa sera su Rai 1 la prima puntata della nuova edizione di Tale e Quale show, il programma in cui si sfidano a colpi di imitazioni 12 personaggi del mondo dello spettacolo. A giudicarli, una giuria composta da tre mostri sacri della televisione: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Dove vedere in streaming Tale e quale show 2019

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

21:00 – TG2 Post

21:20 – NCIS – Los Angeles

Questa sera su Rai 2 nuovi episodi della serie NCIS – Los Angeles, giunta alla decima stagione.

Trama: David Sarraf, operatore umanitario in possesso di un filmato incriminante su Assad, viene schiacciato contro un muro da un SUV condotto dal Generale Naser.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:35 – Pallavolo: Italia-Grecia

Questa sera su Rai 3 in prima serata la partita di pallavolo tra la nazionale italiana e la Grecia, valida per gli Europei 2019.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Gunny

Trama: Su Rete 4 questa sera il film Gunny con Clint Eastwood del 1986. Il sergente Highway è un veterano del corpo dei marine. Ha combattuto in Corea e in Vietnam, e ora ha la divisa carica di medaglie. Attualmente (siamo nel 1983) fa l’addestratore: gli viene assegnato un plotone di reclute che si incarica di svezzare e di trasformare in macchine da guerra.

Anche lui ha le sue rogne: soprattutto è ancora innamorato della moglie da cui è divorziato. Al termine dell’addestramento, arriva un’ordine: invadere Grenada. Grande Clint Eastwood in un film che dietro la sua apparenza guerrafondaia nasconde un notevole sarcasmo verso il militarismo reaganiano dell’epoca.

STASERA IN TV 13 SETTEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Quo vado

Su Canale 5 stasera va in onda uno dei film più famosi di Checco Zalone, Quo vado del 2016.

Trama: Checco è un ragazzo che ha realizzato tutti i sogni della sua vita. Voleva vivere con i suoi genitori evitando così una costosa indipendenza e c’è riuscito, voleva essere eternamente fidanzato senza mai affrontare le responsabilità di un matrimonio con relativi figli e ce l’ha fatta, ma soprattutto, sognava da sempre un lavoro sicuro ed è riuscito a ottenere il massimo: un posto fisso nell’ufficio provinciale caccia e pesca. Con questa meravigliosa leggerezza Checco affronta una vita che fa invidia a tutti.

Un giorno però tutto cambia. Il governo vara la riforma della pubblica amministrazione che decreta il taglio delle province. Convocato al ministero dalla spietata dirigente Sironi, Checco è messo di fronte a una scelta difficile: lasciare il posto fisso o essere trasferito lontano da casa.

Per Checco il posto fisso è sacro e pur di mantenerlo accetta il trasferimento. Per metterlo nelle condizioni di dimettersi, la dottoressa Sironi lo fa girovagare in diverse località italiane a ricoprire i ruoli più improbabili e pericolosi ma Checco resiste eroicamente a tutto.

La Sironi esausta rincara la dose e lo trasferisce al Polo Nord, in una base scientifica italiana col compito di difendere i ricercatori dall’attacco degli orsi polari. Proprio quando è sul punto di abbandonare il suo amato posto fisso, Checco conosce Valeria, una ricercatrice che studia gli animali in via d’estinzione e s’innamora perdutamente di lei.

Inizia così un’avventura fantastica nella quale Checco scoprirà un nuovo mondo, aprendo la sua piccola esistenza a orizzonti lontanissimi.

Ecco il trailer:

GUIDA TV 13 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – X- Men – L’inizio

Su Italia 1 questa sera va in onda il film X- Men – L’inizio.

Trama: Charles e Erik hanno scoperto giovanissimi di avere dei poteri sovrannaturali che gli permettono di mutare e acquisire forze straordinarie, usate da loro con finalità differenti. Entrambi, insieme ad altri mutanti, vengono chiamati a lavorare insieme per la CIA e durante la crisi missilistica di Cuba, sospinta dal terribile Shaw, proveranno a fermare la minaccia di una guerra nucleare. Ma le loro strade saranno destinate a dividersi.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 13 SETTEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La7 torna il divertente programma di approfondimento condotto da Diego Bianchi (Zoro) e Marco Dambrosio (Makkox), Propaganda Live.

PROGRAMMI TV 13 SETTEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – X Factor 2019 – Audizioni

Su Tv8 la programmazione di questa sera prevede la messa in onda della prima puntata delle audizioni di X Factor 2019, il talent show musicale di Sky condotto da Alessandro Cattelan. L’edizione 2019 è la 13esima. I giudici di quest’anno sono Samuel, Malika Ayane, Sfera Ebbasta e Mara Maionchi.

Le anticipazioni della prima puntata

Tutto quello che c’è da sapere sui concorrenti dell’edizione 13 di X Factor

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Alla fine ci sei tu

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma in prima tv il film Alla fine ci sei tu.

Trama: Skye è una adolescente con una malattia allo stadio terminale che ama Calvin, un diciannovenne ipocondriaco che ha paura persino della propria ombra. Calvin è anche colui che aiuta Sky a mettere in atto la sua eccentrica lista di cose da fare prima di morire, imparando nel frattempo a vincere le proprie insicurezze e a vivere in maniera nuova l’innamoramento con la bella ma apparentemente instabile Izzy.

Ecco il trailer:

SKY SPORT UNO

20:00 – Premier League World

20.30 – Fortuna D-Wolfsburg

Su Sky Sport Uno stasera l’anticipo di Bundesliga tra Fortuna Dusseldorf e Wolfsburg.

SKY UNO

19:20 – X Factor 2019 audizioni

21:15 – Bruno Barbieri – 4 hotel Roma

Questa sera su Sky Uno torna lo chef Bruno Barbieri con la divertente sfida tra esperti di hotellerie.