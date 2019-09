Vuelta 2019, diciannovesima tappa: Cavagnà, lama solitaria a Toledo

Vuelta 2019, diciannovesima (19) tappa: vincitore | Cavagnà, lama solitaria a Toledo

Ha vinto la diciannovesima tappa della Vuelta 2019, con una bellissima azione in solitaria, il francese Rémi Cavagnà della Deceuninck-Quick Step che ha così regalato alla sua squadra la quarta vittoria di tappa in questa edizione della corsa spagnola oltreché la 61ma stagionale, confermando la formazione del manager Patrick Lefevere come la più vincente quest’anno.

Una Vuelta piccola piccola

Cavagnà è partito a 25km dall’arrivo, sganciandosi dai compagni di fuga e riuscendo a resistere al rientro del gruppo compatto, regolato in volata dall’irlandese Sam Bennett.

Invariata la classifica generale con Primoz Roglic saldamente in maglia roja.

Domani 20ma tappa con le ultime asperità che definiranno la composizione del podio. Con Roglic e Valverde saldamente insediati ai primi due posti, i due colombiani, Nairo Quintana e Miguel Angel Lopez, con il possibile inserimento dello sloveno Tadej Pogacar, si giocheranno il terzo posto sul podio domenica a Madrid.

Giudice di questa tenzone saranno i 190,4 km da Arenas de San Pedro a Plataforma de Gredos, costellati da ben sei GPM. Vedremo se qualcuno avrà coraggio di attaccare da lontano o se prevarrà la tattica attendista di attendere l’ultima salita.

