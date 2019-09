Torino Milan, le probabili formazioni | Serie A

TORINO MILAN FORMAZIONI – Quali sono le probabili formazioni di Torino e Milan per la partita valida per la quinta giornata della Serie A Tim 2019 2020? Per la gara, in programma giovedì 26 settembre 2019 alle ore 21, i due allenatori dovrebbero puntare sui titolari.

Partita molto delicata per le due squadre reduci da dolorose sconfitte. Da una parte il Torino, sconfitto nelle ultime due giornate da Lecce e Sampdoria; dall’altra il Milan, sconfitto dall’Inter nel derby di Milano.

Per la sfida di giovedì, come detto, le due squadre dovrebbero puntare sui titolari: Toro con 3-5-2 e attacco affidato a Belotti e Zaza; rossoneri con il 4-3-1-2 con lì davanti Rebic e Piatek.

Ma vediamo insieme le probabili formazioni di Torino e Milan, partita della quinta giornata della Serie A in programma giovedì 26 settembre 2019, nel dettaglio:

LE PROBABILI FORMAZIONI

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meitè, Aina; Belotti, Zaza

Indisponibili: Ansaldi, Parigini (In dubbio)

Squalificati: –

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Paquetà; Suso; Rebic, Piatek

Indisponibili: Caldara

Squalificati: –

Dove vedere Torino e Milan in tv e live streaming? La partita sarà trasmessa in diretta dalla tv satellitare Sky Sport con ampio pre e post partita. In streaming sarà visibile, per gli abbonati Sky, tramite la piattaforma SkyGO.

