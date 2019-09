SPAL Lazio streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Serie A live

SPAL LAZIO STREAMING TV – Oggi, domenica 15 settembre 2019, alle ore 15 SPAL e Lazio scendono in campo a Ferrara per la terza giornata della Serie A 2019-2020.

Dove vedere SPAL Lazio in tv e live streaming? Sky Sport? Rai? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

SPAL Lazio: dove vederla in tv

La partita di Serie A, valida per la terza giornata della stagione 2019 2020, tra SPAL e Lazio sarà visibile in esclusiva via satellite (a pagamento) sui canali Sky Sport (Sky Sport Serie A: satellite, digitale terrestre e fibra; e Sky Sport 251: satellite e fibra). In 4K HDR per i clienti Sky Q.

Previsto, come al solito, ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio.

Il calcio d’inizio di SPAL Lazio è fissato alle ore 15 di oggi, domenica 15 settembre 2019.

SPAL Lazio: dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita tra SPAL e Lazio sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

SPAL Lazio streaming: le probabili formazioni

Chi gioca oggi? Quali sono le formazioni di SPAL e Lazio per la sfida di questa sera allo stadio Olimpico? Di seguito le probabili scelte dei due allenatori per la sfida della Serie A 2019 2020 in programma oggi, 15 settembre 2019:

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Valoti, Missiroli, Kurtic, Igor; Di Francesco, Petagna

Indisponibili: Fares

Squalificati: –

Lazio (3-4-1-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Correa, Immobile

Indisponibili: –

Squalificati: –

SPAL Lazio: come è finita lo scorso anno? La sintesi completa (con tutti i gol) della sfida dello scorso anno tra SPAL e Lazio: