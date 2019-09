Milan Inter streaming e tv: dove vedere la partita in diretta live | Serie A

MILAN INTER STREAMING TV – Sabato 21 settembre 2019 alle ore 20,45 allo stadio Meazza (San Siro) va in scena la sfida di Serie A (valida per la quarta giornata) tra il Milan di Marco Giampaolo e l’Inter di Antonio Conte. Va in scena il derby di Milano.

Inutile sottolineare l’importanza della partita. Non solo per la supremazia cittadina, ma anche per la classifica e il morale delle due squadre. Come ci arrivano i due club? Da una parte i rossoneri che ancora non stanno convincendo dal punto di vista del gioco; dall’altra i nerazzurri a punteggio pieno e molto concreti. L’Inter appare dunque favorita. Ma si sa: nel derby tutto può succedere.

Dove vedere Milan Inter in diretta tv e live streaming? La partita sarà trasmessa in esclusiva dal canale streaming DAZN a partire dalle ore 20,45 di sabato 21 settembre 2019.

La sfida di Serie A sarà visibile quindi in live streaming tramite la piattaforma che permette di seguire i propri programmi da pc, smartphone e tablet. Ma anche tramite Sky. Dal 20 settembre infatti è possibile seguire gli eventi principali di Dazn tramite il canale 209 di Sky. Ma attenzione: servizio a pagamento, tranne per gli abbonati storici e altre offerte.

La partita sarà raccontata via radio da RadioRai.

TPI seguirà LIVE la partita con una diretta testuale live dallo stadio Olimpico.

