Juventus Verona streaming e tv: dove vedere la partita in diretta live | Serie A

JUVENTUS VERONA STREAMING TV – Sabato 21 settembre 2019 alle ore 18 all’Allianz Stadium di Torino va in scena la sfida di Serie A (valida per la quarta giornata) tra la Juventus e l’Hellas Verona.

Partita molto attesa da entrambe le squadre: da una parte i campioni d’Italia in carica che, dopo il pareggio con la Fiorentina, hanno visto l’Inter allungare in classifica; dall’altra i gialloblù, neopromossi in Serie A, alla caccia di punti salvezza.

Dove vedere Juventus Verona in diretta tv e live streaming? La partita sarà trasmessa in esclusiva dal canale satellitare Sky Sport a partire dalle ore 18 di sabato 21 settembre 2019.

Previsto ampio pre e post partita con interviste ai vari protagonisti del match.

La sfida di Serie A sarà visibile quindi in live streaming tramite la piattaforma (riservata agli abbonati Sky) SkyGo che permette di seguire i propri programmi da pc, smartphone e tablet. Ma anche tramite NowTv, servizio in abbonamento.

La partita sarà raccontata via radio da RadioRai.

TPI seguirà LIVE la partita con una diretta testuale live.

