Sugli avversari: “”Li abbiamo studiati bene, analizzando i loro match sia nei preliminari che in campionato. In Croazia ci sono buone squadre, ma scenderemo in campo con le nostre caratteristiche. Non snatureremo il nostro modo di giocare. Sarà una partita dove entrambe le squadre faranno di tutto e punteranno al massimo risultato”.

Su quanto possa incidere il fattore ambientale, visto che si gioca su un campo molto difficile: “Non esageriamo con questa storia. Sicuramente ha la sua importanza, ma arriviamo qui con un po’ di esperienza sulle spalle. Siamo abituati a giocare in stadi difficili, perché questi trovi quando vai a Genova, a Napoli, a Dortmund, sul campo della Juventus o su quello dell’Everton. Arriviamo da tre anni di risultati, non ci è arrivata casualmente per una stagione fortunata”.

Anche il capitano dell’Atalanta, Alejandro Gomez, era presente in conferenza. Ecco le parole del Papu:

“Giocare questa competizione, poter esordire, è un’emozione incredibile. Cercheremo di fare quello che stiamo facendo da tre anni, vogliamo portare la nostra ideologia calcistica in Europa”. Sulla prima Atalanta in cui ha giocato: “Sì, ci penso e a volte ne discuto con i compagni che sono qui da più tempo. L’Atalanta è sempre stata una società modello, ma non riusciva ad andare oltre la salvezza. Poi, da quando è arrivato il mister, è cambiata la mentalità. Abbiamo avuto una crescita incredibile ma non vogliamo fermarci qui”. “Differenze tra Champions ed Europa League? Non ne vedo molte. L’attesa è simile, la gente ci faceva percepire l’importanza anche prima. Quell’Everton era molto forte, lo è anche la Dinamo. Siamo sullo stesso livello”.

Sulla sua posizione in campo, che cambia spesso: “Se il mister mi prova in più posizioni, vuol dire che ci sto bene. Alcune mi esaltano, in altre scendo in campo per dare una mano alla squadra. Non mi gira la testa, mi basta e mi piace giocare da titolare”.

Sul divario (anche economico) con le grandi come il Manchester City: “Ovviamente sono ad un livello superiore rispetto alle altre squadre del girone, ma sono curioso di vedere la squadra come giocherà contro il Manchester. Sono curioso di vedere come reagiremo contro di loro”.

Dinamo Zagabria Atalanta: il girone

Quali sono le rivali dell’Atalanta nel girone Champions? In quale girone sono stati inseriti i ragazzi di Gasperini? Ecco il girone dell’Atalanta per la Champions League 2019 2020:

GIRONE E