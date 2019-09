Calcio in streaming: dove vedere le partite della Champions League 2019 2020 | 1a giornata gironi

CALCIO STREAMING HD – La Champions League è tornata: Juventus, Napoli, Inter e Atalanta scendono in campo in Europa. Partite che milioni di italiani vogliono seguire in tempo reale tramite streaming o dirette tv. Trovare un sito che trasmetta il calcio (anche la Champions) in streaming live e gratis non è facile, ma non impossibile. Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico (PC, smartphone o tablet).

Attenzione però: molti siti che propongono questo tipo di servizio sono illegali, ma esistono comunque numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite in streaming live e in qualità HD. Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti.

Tra le varie partite che vengono trasmesse via streaming ci sono quelle della Champions League 2019-2020. Dove vedere le partite di calcio della Champions League in live streaming HD e gratis?

Le partite di calcio della UEFA Champions League sono visibili in live streaming anche su Sky Go (servizio riservato agli abbonati Sky) e su Now TV. Cosa è? Si tratta di un servizio streaming online creato da Sky, che permette di vedere i contenuti sportivi della pay tv sottoscrivendo abbonamenti giornalieri, settimanali o mensili.

Le partite che andranno in onda in chiaro sui canali Mediaset si potranno seguire in streaming tramite il servizio MediasetPlay.

Tutto qui? No, affatto. In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio della Champions League in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le partite della prima giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020:

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2019

Inter-Slavia Praga ore 18,55

Lione-Zenit San Pietroburgo ore 18,55

Chelsea-Valencia ore 21,00

Salisburgo-Genk ore 21,00

Napoli-Liverpool ore 21,00

Ajax-Lilla ore 21,00

Benfica-Lipsia ore 21,00

Borussia Dortmund-Barcellona ore 21,00

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2019

Club Brugge-Galatasaray ore 18,55

Olympiacos-Tottenham ore 18,55

Leverkusen-Lokomotiv Mosca ore 21,00

PSG-Real Madrid ore 21,00

Bayern Monaco-Stella Rossa ore 21,00

Atletico Madrid-Juventus ore 21,00

Shakthar Donetsk-Manchester City ore 21,00

Dinamo Zagabria-Atalanta ore 21,00

IL CALENDARIO DELLA CHAMPIONS LEAGUE 2019 2020

Dove vedere le partite di calcio della prima giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020 di Juventus, Napoli, Inter e Atalanta in tv e live streaming: Sky, Mediaset o Dazn? Ecco tutti i dettagli sulle partite:

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2019

INTER-SLAVIA PRAGA (ore 18,55): diretta tv su SKY SPORT (satellite)

NAPOLI-LIVERPOOL (ore 21,00): diretta tv su SKY SPORT (satellite), CANALE 5 (digitale terrestre, gratis)

Potrebbero interessarti Napoli Liverpool streaming live e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League Bologna Roma streaming e tv: dove vedere la partita in diretta live Lecce Napoli streaming e tv: dove vedere la partita in diretta live

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2019

ATLETICO MADRID-JUVENTUS (ore 21,00): diretta tv su SKY SPORT (satellite)

DINAMO ZAGABRIA-ATALANTA (ore 21,00): diretta tv su SKY SPORT (satellite)

TUTTI I GIRONI DELLA CHAMPIONS LEAGUE 2019 2020