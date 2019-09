Roma Atalanta, le probabili formazioni | Serie A

ROMA ATALANTA FORMAZIONI – Quali sono le probabili formazioni di Roma ed Atalanta per la partita valida per la quinta giornata della Serie A Tim 2019 2020? Per la gara, in programma mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 19, i due allenatori dovrebbero puntare sui rispettivi migliori undici.

Fonseca dovrebbe schierare la sua Roma con il solito 4-2-3-1. In difesa possibile esordio per Smalling (da capire se dal primo minuto o a gara in corso). Out Mancini, squalificato. A centrocampo la coppia Cristante-Veretout. Davanti Dzeko con Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan alle sue spalle.

Gasperini dovrebbe invece rispondere con il suo 3-4-1-2: Gollini in porta; gli ex Roma Toloi e Kjaer con Palomino in difesa; Hateboer, de Roon, Freuler e Gosens a centrocampo; e Gomez alle spalle della coppia Zapata, Muriel.

Ma vediamo insieme le probabili formazioni di Roma e Atalanta, partita della quinta giornata della Serie A in programma mercoledì 25 settembre 2019, nel dettaglio:

LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

Indisponibili: Perotti, Zappacosta, Under, Smalling (In dubbio)

Squalificati: Mancini

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Zapata, Muriel

Indisponibili: –

Squalificati: –

Dove vedere Roma Atalanta in tv e live streaming? La partita sarà trasmessa in diretta dalla tv satellitare Sky Sport con ampio pre e post partita. In streaming sarà visibile, per gli abbonati Sky, tramite la piattaforma SkyGO.

