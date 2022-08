Palio di Siena 2022, il drappellone che sarà consegnato alla contrada vincitrice. FOTO

Qual è il drappellone per il Palio di Siena dell’Assunta, oggi 16 agosto 2022? Il premio che sarà consegnato alla contrada vincitrice del Palio è stato realizzato dall’artista Andrea Anastasio. Emozione e grande curiosità tra i tanti presenti che hanno affollato il Cortile del Podestà in occasione della presentazione. Una volta svelato è scattata un’ovazione per quel che sarà l’oggetto più ambito da parte di ogni contradaiolo che si rispetti, affidato ad un artista poliedrico e di respiro internazionale, affascinato dallo studio delle poetiche dell’arte concettuale e delle sue potenziali convergenze con l’industrial design. Il cencio è profondamente connotato dalla ricerca e dall’innovazione. Al posto della consueta tecnica pittorica, l’autore sceglie la stampa digitale su sequins e il ricamo manuale, affinché creatività, contaminazione di linguaggi e approccio interdisciplinare possano donare all’opera l’energia e la freschezza necessarie a celebrare il primo Palio dell’Assunta successivo alla pandemia.

Streaming e tv

Abbiamo visto il drappellone per il Palio di Siena del 16 agosto 2022, ma dove vedere la Carriera in diretta tv e live streaming? Quest’anno sarà La7 a mostrare in diretta la tradizionale gara nella città toscana. Finora era stata la Rai a trasmettere la diretta del Palio di Siena. L’offerta di La7 però è stata di 540 mila, circa 67 mila euro a Palio, quasi il doppio di quanto offriva la Rai. L’ultima esperienza con un tv privata fu nel 1995, quando per un solo anno i diritti furono acquisiti da Mediaset.